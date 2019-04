Paola Pisano capolista del Movimento Cinque Stelle per le Europee: questa sarebbe l’idea del leader pentastellato e vicepremier Luigi Di Maio.

Un’idea che però preoccupa qualcuno della maggioranza, anche perché nel caso l’assessora all’Innovazione, fiore all’occhiello della giunta di Chiara Appendino, dovrebbe lasciare il Palazzo Civico di Torino.

Fabio Versaci, già presidente del consiglio comunale torinese, ed esponente del M5s interviene sulla vicenda, praticamente “tifando contro” l’idea di una Pisano europea: «Se venisse messa in lista Paola Pisano dovrebbe lasciare il suo incarico perché, come abbiamo sempre detto, non può fare bene l’assessore e il candidato, così come in futuro non sarebbe fattibile avere due incarichi così complessi», spiega Versaci che conclude «Paola sta facendo un buon lavoro: resti con noi».