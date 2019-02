Viaggiare è uno dei piaceri della vita. Un’occasione per divertirsi e rilassarsi con amici e famiglia, così come per immergersi in culture e mondi magari molto lontani e diversi dal nostro quotidiano. Sia che si parta per un weekend sia che ci si possa concedere una sosta più lunga dalle attività della vita quotidiana al ritorno da ogni viaggio si ha la valigia carica di souvenir e la mente e il cuore pieni di ricordi.

E per non far svanire le memorie dei luoghi che si sono visitati la fotografia è un alleato indispensabile. Da sempre utilizzate per immortalare persone e momenti da rendere indimenticabili le foto sono passate da essere un bene prezioso e raro a una pratica quotidiana per milioni di persone. Certo è che è ben diverso scattare selfie con il proprio smartphone dal possedere una macchina fotografica per immortalare luoghi, paesaggi e ritratti.

Insomma, nell’era delle foto scattate ogni secondo c’è chi si avvicina alla fotografia per passione artistica e cerca macchinari con determinati aspetti tecnici. Dunque prima di scegliere il soggetto da immortalare si tratta di scegliere la fotocamera con cui farlo e da questo punto di vista le offerte sono molteplici.

Per fortuna in questo viene in contro idealo.it che confronta i prezzi delle diverse fotocamere permettendo di trovare sempre quello più vantaggioso e che ha creato un vero e proprio vademecum per orientare nella scelta della macchina migliore in base alle proprie esigenze.

Si va dalle fotocamere compatte: adatte per i principianti che vogliono realizzare foto senta utilizzare il telefono ma che preferiscono avvalersi di funzione preimpostate, di mezzi di dimensione ridotta e che non pretendono troppo in termini di zoom e risoluzione.

Più flessibili e potenti sono invece le fotocamere bridge, che hanno uno zoom più potente e una buona risoluzione, ma non richiedono cambi dei teleobiettivi. Salendo ancora più in alto si arriva alle fotocamere mirroless, già con obbiettivi intercambiabili ma ancora di peso e dimensioni ridotte. Per arrivare alle reflex, un vero e proprio top di gamma.

Come detto, scegliere la propria fotocamera è una questione di intrecciare gli aspetti tecnici all’utilizzo che se ne vuole fare al giusto prezzo che si è disposti a spendere. In ogni caso è sempre bene comparare tra loro non solo i modelli, ma i diversi prezzi di vendita per non farsi scappare quello più conveniente.

Quando poi si avrà la propria macchina a disposizione e in attesa di partire per una nuova vacanza si potrà iniziare con qualche foto delle bellezze naturali che l’Italia intera offre: dal Parco del Gran Paradiso all’isola di Budelli, dalle Dolomiti alla Costiera Amalfitana ce n’è per tutti i gusti.