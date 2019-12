«Il Consiglio regionale pone da sempre grande attenzione al tema dei diritti umani – dichiara il presidente consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia – Oggi più che mai dobbiamo impegnarci affinché la dignità della persona, la giustizia, la cultura della pace e della libertà, tutti valori alla base della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, siano il fondamento nella comunità piemontese. La nostra società spesso non è educata al rispetto dei valori, per questo è importante che le scuole siano laboratorio di pace ed educazione all’umanità».

Proprio al tema della dignità e dell’uguaglianza tra esseri umani, è dedicato lo spettacolo teatrale “L’immaginifica isola di Esperer”, organizzato per la Giornata mondiale dei diritti umani, dal Consiglio regionale in collaborazione con The Goodness Factory, in scena il 28 dicembre presso il Cubo Teatro di via Pallavicino, 3 a Torino. Una favola allegorica della regia di Antonio Damasco, promosso da Rete Italiana di Cultura Popolare.