Se siete curiosi di sapere come funziona un impianto di depurazione dell’acqua allora non potete perdere l’appuntamento di domenica 20 maggio. Dalle ore 14 alle ore 18 infatti Smat apre alla cittadinanza il Centro Risanamento Acque di Castiglione Torinese in via Po, 2.

Un’apertura straordinaria che coinciderà, come è ormai consuetudine, con la Fiera dl’Arlev che si svolgerà nel centro di Settimo torinese, dove Smat allestirà uno stand per la distribuzione di materiale informativo aziendale.

La visita al centro riserverà numerose sorprese per bambini e ragazzi. Ai più piccoli saranno proposti i laboratori didattici Lego Educational, organizzati in collaborazione con la Fondazione ECM, Biblioteca Archimede.

Vi sarà infatti uno spazio dedicato al Robot Elettricista, che guiderà i bimbi alla scoperta del mondo dell’elettronica: i mattoncini Lego saranno la piattaforma sulla quale imparare a realizzare semplici circuiti e accendere Led. Mentre le Blue bot inviteranno a una gita nella città dell’acqua: programmando gli spostamenti di simpatiche api robotiche i bambini affronteranno un percorso che li porterà a conoscere meglio l’impianto di depurazione Smat. Infine, i Lego colorati in formato gigante permetteranno di costruire muri e torri di misura naturale.

Ai più grandi sarà invece dedicato lo spazio Lego_Scratch dove, con l’aiuto del software Scratch 2.0, realizzeranno uno scenario virtuale per i loro animali-robot costruiti con i Lego, imparando a conoscere coding, open source e bio-Robotica.

In occasione della giornata per raggiungere l’impianto di depurazione sarà a disposizione un servizio gratuito di navetta effettuato a bordo di un trenino, con partenza e arrivo nel centro di Settimo Torinese, in viale Piave, in prossimità del Casun e del distributore del latte. Anche il percorso di visita all’interno dell’impianto sarà effettuato con il trenino.