La laurea è il traguardo tanto ambito da ogni studente universitario. Un rito di passaggio che segna la fine dell’epoca della scuola per buttarsi a capofitto nel mondo del lavoro. Ma anche un momento di celebrazione e di gioia poiché i lunghi anni chini sui libri e le notti passate a preparare esami vengono finalmente ripagati.

È per questo che il conseguimento della laurea viene accompagnato da attimi di festa da condividere con amici e parenti. Una vera e propria tradizione e un appuntamento immancabile infatti è il brindisi immediatamente successivo alla proclamazione, ma spesso i festeggiamenti proseguono anche nei giorni successivi con vere e proprie serate di baldoria, in cui ci si sfoga dalla tensione che la scrittura e discussione della tesi portano con sé. Insomma, ogni neo-dottore merita di essere celebrato alla grande!

Da dove iniziare per organizzare una festa di laurea?

Per fortuna su internet è possibile trovare tutto l’occorrente per organizzare una festa di laurea come si deve a prezzi alla portata di tutti. A partire dall’immancabile tocco, il cappello quadrato e con pendolo tipico delle università anglosassoni che ormai è diventato un’usanza anche qui in Italia assieme alla toga nera che può essere indossata durante i festeggiamenti. Immancabili poi gli sparacoriandoli con cui inondare il fortunato dottore: ce ne sono di tutti i tipi, ma immancabili sono quelli rossi, colore tradizionalmente associato alla laurea.E dopo la proclamazione non manca l’aperitivo di rito con parenti e amici: anche per quello si può scegliere di restare in tema, con piatti, tovaglioli e bicchieri con disegni e colori appositamente pensati per i neolaureati.

Il trend delle feste di laurea a tema

Se poi la festa vuole proseguire anche oltre, perché non organizzare un party a tema? Naturalmente secondo le preferenze del festeggiato, e non sarà difficile accontentarlo visto che le proposte offerte sono numerosissime. Anzi, grazie a Vegaoo Party è possibile viaggiare nel tempo e nello spazio.

Si può ad esempio scegliere una festa a tema Hollywood e sentirsi come una star del cinema alla notte degli Oscar con tanto di decorazioni in stile red carpet e stella rosa delle Walk of fame, ciak, palloncini dorati e bandierine per vip. Oppure si può partire per il Messico e lasciarsi travolgere dai colori dei sombreri, dai suoni delle maracas, decorare il tutto con cactus gonfiabili e lanterne colorate, senza contare l’immancabile pignatta piena di sorprese.

Ma in una festa di laurea a tema si può anche viaggiare nel tempo e tornare agli Anni 80: il mondo dei videogiochi, di Pacman, dei flipper e dei colori fluo decoreranno tutta la stanza. Oppure andare ancora più indietro e arrivare fino al Medioevo: per gli appassionati sarà fantastico avere una festa con stemmi araldici, draghi e costumi da cavalieri e principesse.

Insomma, la laurea è di sicuro un traguardo importante: anche i suoi festeggiamenti non possono essere da meno!