La notizia delle condizioni irreversibili, in cui giaceva nella clinica svizzera dove era stato ricoverato per un intervento alla spalla, erano arrivate come un fulmine a ciel sereno lo scorso fine settimana. Inaspettate, costringendo la Fca a correre ai ripari e a nominare subito il suo successore. Poi il triste annuncio di John Elkann: “Sergio non tornerà”.

Ora arriva la notizia della morte di Sergio Marchionne. 66 anni compiuti il mese scorso, è morto nell’ospedale di Zurigo, dove si trovava da fine giugno per delle complicazioni postoperatorie. Al suo fianco i due figlio Alessio Giacomo e Johnatan Tyler e la compagna Manuela.

Come detto sulle sue condizioni è sempre stato mantenuto il più grande riserbo e anche se nella sua ultima uscita pubblica, pochi giorni prima del ricovero è parso molto affaticato, da Fca hanno sempre parlato solo di un intervento a una spalla, poco più che routine medica, senza che nessuno pensasse a questo finale tragico.

Sabato scorso il consiglio di amministrazione di Fca ha posto ufficialmente fine all’era Marchionne nominando i suoi successori. Ironia della sorte proprio nel giorno della sua morte il successore Mike Manley debutta davanti ai mercati presentando i dati del primo semestre 2018 di Fca.