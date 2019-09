Dopo la giornata in cui si aspettava solo l’ufficialità ecco che questa arriva in serata. Matteo Renzi lascia il Partito Democratico per formare un nuovo partito. La tanto attesa, ma allo stesso tempo temuta da alcuni, scissione è avvenuta. In serata Matteo Renzi ha telefonato a Giuseppe Conte per annunciare la sua uscita dai Dem e allo stesso tempo per annunciare che nascerà un nuovo gruppo parlamentare e rassicurare che appoggerà il governo con M5s.

In parlamento dovrebbero essere 20 i deputati a seguire Renzi e dieci senatori. Da Palazzo Chigi viene confermata la telefonata del senatore Matteo Renzi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte pur non svelandone il contenuto. A nulla sono valsi gli appelli all’unità fatti dal segretario Nicola Zingaretti dal palco della Festa de L’Unità di Torino. Ormai la macchina renziana era già in moto da tempo.

Tra i ministri che aderiscono al nuovo progetto Teresa Bellanova e Elena Bonetti, mentre i sottosegretari sono Ascani e Scalfarotto.