È notizia di oggi il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti da parte della Roger Service srl.

Sembra infatti arrivata la tregua tra l’Ente e la società che si occupa di pulizie e reception nelle residenze universitarie Borsellino e Villa Claretta dopo lo stato di agitazione del personale dei mesi scorsi per il ritardato pagamento degli stipendi.

Il Presidente dell’EDISU Piemonte Alessandro Sciretti non nasconde la Sua soddisfazione per l’epilogo positivo della vicenda, per la quale già in passato si era cercato un confronto con le parti interessate e alla quale il neo Presidente ha contribuito in modo decisivo.

«Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai lavoratori dell’azienda e sono contento di questo risultato. Continueremo a vigilare nei prossimi mesi affinché sia garantito il rispetto delle condizioni contrattuali per la qualità dei servizi, il bene dei lavoratori e degli studenti che usufruiscono dei servizi in queste residenze», questo il primo commento del Presidente alla notizia.