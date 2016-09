Le face ‘d tola della VERITA’

di Diego Novelli

Anche se in questa confusa e travagliata stagione politica, sociale e morale che stiamo vivendo se ne sentono e se ne vedono di tutti i colori, non può passare inosservato a chi mantiene un tasso anche minimo di sensibilità un fatto odierno.

Oggi 20 settembre 2016 è comparso nelle edicole un nuovo quotidiano che si proclama “indipendente”, che vanta di “non avere né padroni né padrini” e che ha come titolo LA VERITA’, fondato e diretto da Maurizio Belpietro.

La parola VERITA’ accostata al nome del notissimo giornalista già fedelissimo di Berlusconi lascia un po’ sconcertati, tanto più che nel titolo dell’editoriale di presentazione il foglio viene annunciato come “un giornale che nasce contro ogni arroganza”(sic).

I vecchi torinesi in casi come questi usano un’espressione molto efficace : “Facia ‘d tola”, faccia di latta.

Leggendo poi i profili dei facitori della nuova testata (pubblicati in ben quattro pagine) ci viene spontaneo azzardare una previsione che soffierà sulle pagine della nuova VERITA’: quello del clericalismo in salsa salviniana-lepeniana che non gradisce troppo l’inquilino di Santa Marta.