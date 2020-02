Oltre a tutte le facoltà universitarie piemontesi anche le scuole piemontesi di ogni ordine e grado saranno chiuse per una settimana per far fronte all’emergenza del Coronavirus.

La decisione arriva dopo i primi sei casi di persone infette registrate nel capoluogo piemontese in via precauzionale per evitare ulteriori possibili contagi.

Secondo il calendario scolastico piemontese in realtà da lunedì a mercoledì era già prevista la chiusura per le vacanze di Carnevale, che si prolungherà anche per giovedì e venerdì.

A deciderlo la riunione tra il prefetto di Torino Claudio Palomba, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Intanto, anche molti eventi in programma nei prossimi giorni stanno subendo rinvii e cancellazioni. Ad esempio è stato rinviato ad altra data il convegno di Crt “L’Europa che vogliamo” a cui avrebbe dovuto partecipare il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.