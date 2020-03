Reale Group stanzia 5 milioni di euro per contribuire alle necessità delle strutture sanitarie italiane con diversi interventi mirati, in funzione delle necessità che stanno emergendo giorno per giorno.

«La priorità del Gruppo – spiega una nota – è la massima tutela delle persone e infatti, ad oggi, il 95% dei suoi dipendenti è in smart working, a difesa della salute di tutti e per consentire la normale continuità dell’attività aziendale. Anche la rete di agenzie sul territorio è pienamente operativa, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza a garanzia dei propri clienti, agenti e collaboratori».

«Reale Group si complimenta con tutti coloro, istituzioni, aziende, persone fisiche, famose e non – commenta Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua, capogruppo di Reale Group – che stanno facendo sistema contribuendo con gesti concreti ad alleviare le gravi difficoltà del momento. Anche noi, dipendenti, agenti, società tutte di Reale Group, facciamo la nostra parte e mettiamo a disposizione 5 milioni di euro per sostenere l’encomiabile lavoro di tutto il personale sanitario coinvolto. Siamo convinti che l’Italia, unendo le sue forze, vincerà questa battaglia grazie all’impegno collettivo, ciascuno secondo le proprie possibilità: la solidarietà, infatti, è la medicina vincente».

A Real Group il ringraziamenti della sindaca Appendino: «Ringrazio Reale Group per questa importantissima iniziativa in favore del sistema sanitario con un’attenzione particolare a Torino: l’aiuto di ciascuno può fare la differenza».