Il mese di febbraio ci ricorda che l’inverno sta andando verso la sua fine. Le giornate più lunghe, il sole più caldo ci fanno venire voglia di estate e, con essa, inevitabilmente, il pensiero va alle vacanze.

Infatti, non è mai troppo presto per pianificare il prossimo viaggio, soprattutto se non si può o non si vuole spendere tanto. Visitare splendidi posti a un prezzo economico è possibile, ma ci sono alcune regole da seguire.

Pianificazione e flessibilità

Il primo punto, come detto, è muoversi con largo anticipo. Questo permette infatti di poter avere una più ampia scelta per quel che riguarda gli alloggi, visto che hotel e appartamenti con il migliore rapporto qualità-prezzo sono anche i primi ad andare via. E così anche per i trasporti: molto spesso le migliori tariffe di voli aerei sono disponibili già molti mesi prima rispetto alla data di partenza e vanno subito a ruba.

Se poi la pianificazione va di pari passo con la flessibilità è ancora più facile trovare la convenienza. Già, perchè se avete la possibilità di organizzare i vostri viaggi senza badare troppo all’agenda ci sono alcuni accorgimenti di cui prendere nota per risparmiare un po’ di soldi. Ad esempio, le date più richieste sono anche quelle più care, quindi meglio partire a metà settimana e lontano da weekend, ponti e festività.

Caccia al buono sconto

Un secondo utile metodo per fare vacanze low cost è quello di andare a caccia di buoni sconto. Ci sono infatti siti internet che offrono la possibilità di scaricare coupon digitali che potranno essere utilizzati al momento della prenotazione.

Gli sconti possono essere del 10, 20 o 30 per cento e quindi permettere un risparmio anche notevole rispetto al prezzo pieno. Ogni coupon potrà essere utilizzato sul portale o sul sito internet indicato. E, come detto, ce ne sono di tutti i tipi: dagli sconti per la prenotazione di hotel, b&B o case vacanze, fino a riduzioni sul prezzo dei trasporti e dei biglietti per le principali compagnie aeree.

Non solo. Tutti sappiamo quanto anche il noleggio dell’auto per spostarsi nelle tappe di una vacanza possa incidere sul budget: bene, anche in questo caso si può approfittare di uno sconto grazie ai codici promozionali.

Altro suggerimento per risparmiare senza rinunciare alla qualità del proprio viaggio è dare la caccia a sconti anche per quel che riguarda attrazioni turistiche ed ingressi a musei, parchi divertimento ed eventi: in questo caso è possibile trovare numerosi codice sconto a secondo di quello che si desideri visitare.

Insomma, organizzarsi bene e navigare un po’ su internet permette di realizzare la vacanza dei propri sogni senza troppi problemi di portafoglio.