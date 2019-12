È il primo a commentare la possibile ricandidatura di Appendino a sindaco nel 2021. Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Comune e assessore in Regione, non le manda a dire: “Appendino, ti vuoi ricandidare nonostante il tuo partito vietasse tre mandati? Per noi va benissimo, abbiamo capito che la coerenza non è di casa nel Movimento 5 Stelle. Avrai, però, da spiegare a tutti i torinesi perché hai fatto una campagna elettorale contro i supermercati, come quello che sorgerà sul prato dei conigli di corso Brunelleschi, e adesso sarà l’ennesimo che farai costruire. Perché hai promesso attenzione alle periferie, e invece le hai abbandonate a loro stesse, tagliando soldi per verde pubblico e manto strada e schierandoti contro il Decreto Salvini che voleva portare più sicurezza contro i criminali”.

Ricca prosegue elencando tutte le mancate promesse e i ciò che finora non è funzionato nell’amministrazione Appendino: “hai raccontato di essere contro i poteri forti cittadini, e adesso, invece, valuti insieme ai tuoi sostenitori di candidarti con le liste civiche. Perché hai detto no alle Olimpiadi a Torino, giurando che i tuoi amici 5 Stelle al Governo non avrebbero messo un euro per i giochi di Milano, e invece adesso scopriamo che a pagare sarà proprio il Governo”.

“Appendino, ricandidati pure, sarà il popolo dei torinesi, il popolo di quelle periferie che hai illuso, a spiegarti cosa ne pensano della tua candidatura”.

Ricca prosegue: “Il vento di cambiamento che ha toccato il Piemonte, il vento della Lega, scenderà anche su Torino partendo proprio da quei quartieri che voi e la sinistra avete dimenticato, costringendo i cittadini a vivere nella paura e nell’insicurezza. Da Barriera a Vallette, da Lucento a Parella, i torinesi ti daranno il benservito!”.