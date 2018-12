Facebook down. Sono molti gli utenti del social network più usato al mondo che non riescono ad entrare nel proprio account e che vengono “sloggati”. Gli utenti non riescono ad accedere al servizio. Quando si inserisce la password anche se corretta Facebook non l’accetta.

Quando si tenta, sulla schermata appare la scritta “Login Error”. E i problemi non riguardano solo i computer ma anche gli accessi dagli smartphone e dai tablet.

Su Twitter intanto è diventato di tendenza l’hashtag #facebookdown.

Al momento non sono note le cause del problema.