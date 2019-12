Avverrà domani, 13 dicembre, la premiazione per i vincitori del contest per i giovani studenti del secondo e terzo anno del corso di grafica promosso da Smat in collaborazione con l’Associazione Piazza dei Mestieri. L’iniziativa, dal titolo Facile come bere un bicchier d’acqua intende valorizzare il talento e la creatività dei giovani grafici attraverso la realizzazione di una campagna di comunicazione sulla risorsa idrica e si inserisce nell’ambito di una consolidata collaborazione tra Smat e l’Associazione Piazza dei Mestieri finalizzata a sostenere politiche di sensibilizzazione attraverso attività didattiche ed interventi formativi sulla qualità dell’acqua di rete.

Un premio che conferma anche l’attenzione di Smat per le giovani generazioni da coinvolgere e sensibilizzare alle buone pratiche a favore di un uso responsabile della risorsa acqua.

La premiazione avverrà presso il Padiglione dell’Acqua SMAT e qui verranno presentati i migliori progetti grafici sull’acqua, tra disegni, fotografie, illustrazioni e elaborati con computer grafica. Ad accogliere i ragazzi con i saluti di benvenuto ci sarà il Presidente SMAT, Paolo Romano. Nel corso della mattinata gli studenti avranno la possibilità di visitare la sala del telecontrollo aziendale e di ammirare le opere artistiche esposte nell’ambito dell’evento “Circular Economy & Art” presso il Padiglione dell’Acqua.