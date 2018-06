Una truffa già vista e a cui Smat avverte di stare attenti. Infatti a Rivarolo si è verificato più di un episodio di persone che qualificandosi come tecnici, chiedevano di entrare nelle abitazioni.

Come avvisano da Smat infatti non è prassi aziendale fare controlli a domicilio né interventi sulla singola abitazione e tantomeno riscuotere pagamenti della bolletta. Normalmente il personale Smat accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni.

Inoltre tutti gli addetti sono dotati di apposito tesserino, con il logo Smat, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome dell’addetto. In caso di dubbi, per avere conferma dell’intervento si può contattare il Numero Verde 800-060 060 attivo 24 ore su 24.