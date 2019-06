Fare carriera è il sogno di molti, alcuni lo capiscono prima, per altri questo desiderio si palesa solo quando si è già grandi. Una situazione frequente è quella del dipendente che lavora in una grande azienda da diversi anni, che dimostra le sue abilità e che inizia a scalare la gerarchia, occupando posizioni di rilievo sempre maggiore.

Il problema nasce quando per scalare ulteriormente la gerarchia e per fare un passo successivo verso l’apice della piramide serve un titolo di studio di cui non si dispone. Per ottenere il ruolo bisogna superare un concorso e mettersi a confronto con altri candidati e gli altri hanno solitamente una laurea e diversi anni in meno: è a questo punto che i meno temerari si scoraggiano. Iscrivendosi a una tra le migliori università telematiche sarà possibile dare una svolta alla propria vita lavorativa ed in questo approfondimento capiremo perché.

Perché dovresti laurearti per fare carriera?

Come avrai capito dall’introduzione, per poter fare carriera nel mondo del lavoro della società moderna bisogna dimostrare di avere le competenze giuste. Il primo criterio di selezione per l’accesso alle posizioni lavorative di maggior prestigio e responsabilità è il titolo di studio: tra tutti coloro che si candidano per ricoprire il ruolo saranno scelti inizialmente quelli che dispongono del titolo – o addirittura dei titoli – di studio adeguato.

Avrai la possibilità di crescere in azienda anche senza laurearti, ma se sei ambizioso arriverà il giorno in cui la tua ascesa sarà bloccata proprio da te stesso e dalla tua scelta di non investire sulla tua formazione. Per le posizioni manageriali e per le altre posizioni di prestigio la laurea è oggi indispensabile, quindi faresti bene a pensarci prima di ritenerti soddisfatto della tua formazione.

Università online per lavoratori: ecco i vantaggi

Stai pensando di conseguire una laurea, hai capito che grazie a questo titolo di studio potresti continuare a fare carriera. Ciò che ti frena è il timore di non riuscire a gestire allo stesso tempo gli impegni lavorativi – perché sai bene di non poter mettere il lavoro in stand by durante il percorso di formazione – e gli impegni universitari.

Fortunatamente esiste la soluzione che fa al caso tuo e che è rappresentata dagli atenei telematici. In Italia ci sono diverse università online riconosciute dal MIUR e tra queste una delle più note è Unicusano. Scegliendo di diventare uno studente di questo ateneo potrai iscriverti ad uno dei tanti corsi di laurea online disponibili, scaricare il materiale dalla piattaforma online e studiare comodamente da casa, senza l’obbligo di frequenza.

Un corso di laurea online ti consentirà di ottenere il titolo di studio di cui hai bisogno, garantendoti però la massima libertà nella gestione del tuo tempo. Non dovrai mettere il tuo lavoro in secondo piano, potrai continuare a svolgere il ruolo aziendale che ti è stato affidato ed intanto potrai investire sul tuo futuro e sulla tua carriera nel tempo libero che trascorrerai a casa. Non è mai troppo tardi per specializzarsi ed anche da grandi è possibile fare carriera, basta solo volerlo!