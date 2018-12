Gli ex sindaci di Torino Piero Fassino e Sergio Chiamparino insieme sul palco del Circolo dei lettori per parlare di Tav.

L’appuntamento è per martedì 18 dicembre alle ore 21 quando moderati dal giornalista Paolo Griseri presenteranno il libro “TAV Perchè Sì” una raccolta di riflessioni sulla perchè dire si alla Torino-Lione.

Un incontro che si inserisce nella piena attualità del dibattito politico e sociale visto che il Si o No alla Tav divide l’opinione pubblica dopo che il Comune di Torino ha approvato un Odg a favore del No alla linea ad alta velocità, mentre il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha commissionato un’analisi costi-benefici per decidere se proseguire o stoppare i lavori per l’opera.