Non sono poche le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 con cui i cittadini e le imprese sono chiamati a fare i conti in questi primi giorni del nuovo anno. Dalla fatturazione elettronica al condono fiscale con “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali i dubbi sono molti e non meno le difficoltà per districarsi tra le norme.

Per questo Codacons ha attivato un numero telefonico per aiutare utenti e imprese piemontesi a districarsi nella giungla di nuove regole ed evitare così che confusione e incertezze possano avere ripercussioni più gravi. Lo sportello telefonico offre infatti assistenza e informazioni ad esempio su due delle norme che più interessano i consumatori: la fatturazione elettronica e la procedura di “Saldo e stralcio” per i debiti con il Fisco. Ma sarà possibile chiedere delucidazioni su qualunque questione fiscale, dalla rottamazione delle cartelle alla definizione delle liti pendenti, ecc…

Il numero 89349988 sarà attivo il mercoledì (dalle ore 11:30 alle ore 13:30) e il giovedì (dalle ore 14 alle ore 16).