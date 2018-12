Il fax è una tecnologia utilizzata in Italia e nel mondo ormai da decenni. Questa è, praticamente, una vera e propria figura mitologica, un highlander del mondo della comunicazione. Nel nostro Paese, in ogni caso, il fax tradizionale è piuttosto di nicchia ormai. Nelle altre nazioni, Usa Germania e Gran Bretagna su tutte, il fax è ancora molto utilizzato, anche soltanto per comunicazioni interne alle grandi aziende. Questo per motivi di sicurezza soprattutto e di facilità di trasmissione, ormai, grazie al fax online. Per la cronaca uno dei maggiori operatori è americano ed ha anche una versione ed un sito italiano, it.efax.com.

Ma quali sono i motivi che portano questa tecnologia a raggiungere ancora oggi questo enorme successo? Il fax online è innanzitutto molto utile a qualsiasi tipo di professionista visto che è fruibile da qualsiasi dispositivo tecnologico come il pc, lo smartphone o il tablet.

Il funzionamento del fax è poi molto semplice in quanto all’utente viene richiesto semplicemente di creare un messaggio e di allegare a quest’ultimo il documento da spedire. Se il formato normalmente utilizzato per l’allegato è il Pdf, è possibile optare anche per documenti in Word o JPG, senza che si manifesti alcun problema in termini di leggibilità del testo.

Questa soluzione è molto più economica rispetto al fax tradizionale, ed è eco friendly in quanto col fax online si risparmia sull’utilizzo di carta e di toner. L’invio dei documenti avviene attraverso una connessione internet, e non richiede l’impiego di un terminale fisico da affiancare ad un Pc. Inoltre, un aspetto da non sottovalutare è il fatto che un fax online non obbliga chi ne fa uso a predisporre delle linee dedicate. In un fax tradizionale, la linea telefonica dedicata comporta il pagamento di un costo determinato dall’installazione dell’apparecchio del fax, dalle spese per l’attivazione del servizio e dalla presenza di un abbonamento mensile.

Bisogna, inoltre, considerare il risparmio di inchiostro visto che il tutto si muove sul web. Chi si affida al fax online, poi, è sicuro di poter ricevere un documento in qualsiasi momento. Basta avere con sè un dispositivo connesso alla rete che consenta di accedere alla casella di posta elettronica. Questo, automaticamente, assicura una maggiore riservatezza e, al contempo, un risparmio di tempo. Oltre a non dover più attendere accanto all’apparecchio, si evitano anche problemi di invio causati da una linea poco affidabile.

L’aspetto che più affascina del fax online riguarda il tema della sicurezza. Il fax è uno strumento molto sicuro perchè i fax inviati via mail vengono crittografati ed in questo modo risultano impossibili da decifrare da parte degli hackers.

Diversi operatori mettono a disposizione servizi di archiviazione che consentono di salvare i fax online inviati in un determinato periodo (che può raggiungere anche i 24 mesi) e, quando lo si desidera, di scaricarli sul proprio Pc (ma anche su uno smartphone o tablet), archiviandoli successivamente in formato digitale.