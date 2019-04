La Fca è pronta per il futuro. Lo ha spiegato il presidente John Elkann, durante l’assemblea degli azionisti: «Siamo pronti a costruire il futuro dell’auto con tecnologie utili e a prezzi accessibili».

«La Fiat Centoventi che abbiamo presentato a Ginevra – ha aggiunto Elkann – è una concept car che esprime perfettamente la nostra idea di mobilità elettrica per tutti, per il prossimo futuro. È a nche un omaggio ai nostri 120 anni. E’ stata concepita come la soluzione per la mobilità elettrica più accessibile sul mercato, con una gamma completa di possibilità di personalizzazione».

Come detto la FCA ha presentato la nuova Fiat Centoventi al Salone di Ginevra. Il nome è, appunto, un omaggio ai 120 anni di Fiat. Fiat Centoventi è un concept di utilitaria elettrica che ricorda nel design i crossover più compatti. E per molti è già la Panda del futuro.