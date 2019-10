Mauro Laus, senatore del Partito Democratico, esprime soddisfazione per la fusione tra Fca e Psa.

Per l’esponente dei Den si tratta di scelta strategica per riuscire ad affermarsi nel settore automobilistico: “La fusione di Fca e Psa non può che lasciarmi soddisfatto perchè darà vita al quarto gruppo mondiale nel settore delle auto”, dice Laus.

“Un gruppo che avrà dimensioni e risorse tali da poter competere e affermarsi sempre di più in un’industria che in continua evoluzione. Sono certo si tratti di una fusione che aprirà scenari positivi anche per l’utilizzo delle tecnologie e per i livelli occupazionali”, conclude Laus.