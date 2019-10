Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Torino e Mimmo Carretta, segretario Metropolitano dei Dem commentano la fusione tra Fca-Psa: «Una notizia che fa ben sperare per lo sviluppo e l’ampliamento del settore automobilistico a livello torinese. Un gruppo industriale che sarà sicuramente ancora più competitivo a livello mondiale».

«Ma non per questo – sottolineano Lo Russo e Carretta – bisogna dimenticare il nostro territorio e la crisi che in questi anni ha dovuto affrontare proprio in questo comparto strategico. Un settore quello automobilistico e del suo indotto su cui è fondamentale continuare ad investire e scommettere per il futuro con una strategia di politica industriale di innovazione anche a livello nazionale».

«Una fusione che può davvero rafforzare innovazione, crescita, sviluppo e occupazione a Torino e in Piemonte».