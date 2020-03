Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha nominato Lorenzo Aiello, ex referente valdostano di Casapound, quale portavoce del partito per il Comune di Aosta. “Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita”, scrive Meloni in una lettera ad Aiello e al nuovo presidente regionale, Alberto Zucchi.

“CasaPound ha fatto la scelta di non partecipare più alle competizioni elettorali, io voglio continuare a portare certe istanze nelle istituzioni” ha dichiarato Aiello, che specifica “io non rinnego nulla quindi non dò un taglio alle mie amicizie. Detto questo, con FDI inizia per me un nuovo percorso elettorale”, conclude il consigliere comunale di Aosta.