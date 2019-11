La consigliera comunale di Torino Federica Scanderebech commenta le dimissioni del comandante della Polizia Municipale Emiliano Bezzon, finito della bufera per la vicenda dei monopattini elettrici e per aver criticato l’assessora alla viabilità Maria Lapietra: «La Sindaca e l’Assessora Lapietra chiedano scusa al Comandante Bezzon e non si accettino le sue dimissioni. Se la politica sbaglia, non è giusto che un tecnico, che ha solo applicato una normativa faccia un passo indietro. Bezzon ha tutta la mia solidarietà»

«Ho richiesto una commissione urgente, per analizzare con i diretti interessati coinvolti, il tema della normativa sui monopattini. Al tavolo ho chiesto che partecipino anche motorizzazione e assicuratori», conclude Scanderebech.