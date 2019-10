Una lite tra fratelli all’origine del ferimento di un uomo avvenuto nel primo pomeriggio a Torino, in centro.

Per cause ancora da chiarire, un uomo di 31 anni è stato ferito nella sua abitazione a torace e braccia e trasportato in ospedale alle Molinette. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato il presunto aggressore e ora sta lavorando per ricostruire dinamica e movente dell’accaduto.