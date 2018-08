Il Partito Democratico riparte. O meglio, apre la nuova stagione, in un periodo dove all’opposizione del governo targato Movimento Cinque Stelle-Lega deve rispondere a quanto sta accadendo nel nostro Paese.

E a Torino riparte con la Festa de L’Unità, che quest’anno avrà in corso Grosseto la location. Dunque dalla periferia, non solo come simbolo, ma proprio come linea da tracciare per il futuro.

Ma proprio quanto sta accadendo in Italia, quel cambiamento che sta preoccupando non solo il centrosinistra, sarà al centro di molti temi che verranno trattati durante la festa, che avrà inizio il 31 agosto per concludersi il 17 settembre.

In queste ore i militanti e i simpatizzanti del Pd stanno lavorando in corso Grosseto 183, zona “Sospello”, borgo Vittoria, per essere pronti al cosiddetto taglio del nastro.

«Una location non casuale. Abbiamo scelto una delle periferie della città, quella che sta subendo disagi per via dei lavori di riqualificazione e di miglioramento dei collegamenti fra città e aeroporto», spiegano da Pd torinese.

Ospiti, in arrivo dal “nazionale”, il già premier Paolo Gentiloni, Carlo Calenda, Maria Elena Boschi e Maurizio Martina.

Temi trattati, come abbiamo detto, lavoro, antifascismo, politiche sull’immigrazione, periferie, diritti, ambiente e famiglia.

«In tempi bui per la nostra società – sottolinea il segretario metropolitano torinese del Pd, Mimmo Carretta – questo sarà un grande “presidio democratico”, in continuità col lavoro fatto in questi mesi per contrastare gli episodi di discriminazione, gli atti violenti e i neo fascismi che si sono registrati anche sul nostro territorio e che vengono in qualche modo avallati dalla propaganda populista del nuovo Governo».

Ma ecco il programma completo della Festa de L’Unità 2018.

VENERDÌ 31 AGOSTO

ORE 17.00 Apertura Festa de L’Unità 2018

ORE 18.00 ”SIAMO PATRIOTI, NON NAZIONALISTI. L’INNO DI MAMELI DA PROVVISORIO A UFFICIALE”

Nino BOETI – Presidente Consiglio Regionale Piemonte, Umberto D’OTTAVIO – Ex Parlamentare

ORE 19.00 presentazione del libro di Marco GRASSI “MIGLIA DA PERCORRERE PRIMA DI DORMIRE”

ne discute con l’autore Brando BENIFEI – Eurodeputato S&D. Modera e introduce Miryam BORRELLO – Ricercatrice Università di Torino

ORE 21.00 “DALLA PROPAGANDA ORWELLIANA ALLE FAKE NEWS”.

Jacopo IACOBONI – Giornalista, Anna ZAFESOVA – Giornalista e politologa, Mauro VOERZIO – Giornalista, Gianni VERNETTI – già Sottosegretario agli Esteri, Daniele VIOTTI – Europarlamentare S&D. Modera Giuseppe GIOVE.

SABATO 1 SETTEMBRE

ORE 17.00 “LE NUOVE CRITICITÀ EMERGENTI NEI TERRITORI E LE ASPETTATIVE DEI CITTADINI”

Luisa BERNARDINI, Marco NOVELLO, Davide RICCA, Enrico COLIA, Francesco DANIELE, Isabella MARTELLI, Thomas PONTE, Lorenzo PULIÈ REPETTO. Modera Cinzia GATTI Giornalista di Torino Oggi

ORE 18.00 “LAVORATRICI DI TUTTO IL MONDO… DONNE, LAVORO E SVILUPPO”

Valentina CAPUTO – Consigliera Regionale – Vicepresidente Consulta Elette Piemonte, Alessia MOSCA – Europarlamentare S&D, Anna Maria D’ANGELO – Segretaria regionale UILtemp – Coordinatrice nord UILTemp nazionale, Graziella ROGOLINO – Segreteria CGIL Piemonte, Bruna TOMASI CONT – Segreteria Organizzativa CISL, Stefania GAGLIANO – Coordinatrice regionale CNA Impresa Donna, Maria Lodovica GULLINO – Agroinnova – Università di Torino. Modera Giulia ZANOTTI Giornalista di Nuova Società.

ORE 19.00 Presentazione del libro di Lorenzo D’AGOSTINO e Daniela SANTUS “IL GUSTO DELLA FEDE. RIFLESSIONI GEOCULTURALI SUL TEMA DELL’ALIMENTAZIONE”

ne discute con gli autori Umberto COLOMBER – chef. Modera ANNA Battaglia – casa editrice Nuova Trauben

ORE 21.00 “L’UNITÀ A TORINO: UNA STAGIONE LUNGA QUARANT’ANNI”

Diego NOVELLI – giornalista de l’Unità dal 1950 al 1975, Guido BODRATO – Parlamentare DC, Fabrizio MORRI – Segretario PD Torino fino al 2017, Mimmo CARRETTA – Segretario PD Torino. Modera Michele RUGGIERO – Giornalista

DOMENICA 2 SETTEMBRE

ORE 17.00 “LE CIRCOSCRIZIONI, I PROGETTI SOCIALI E CULTURALI, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI QUARTIERI ”

Francesca TROISE, Ilaria GRITTI, Tony LEDDA, Numinato LICARI, Elisabetta MALAGOLI Modera Gianluigi DE MARTINO

ORE 18.00 “LAVORO E NUOVE SFIDE DEL WELFARE, TRA REDDITO DI INCLUSIONE E NUOVE FORME DI PROTEZIONE SOCIALE ”.

Raffaele GALLO – Presidente Commissione Lavoro Regione Piemonte, Augusto FERRARI – Assessore Welfare e Politiche Sociali Regione Piemonte, Elide TISI – Consigliera Comunale Torino, Massimo TARASCO – Referente Alleanza contro la povertà Piemonte, Graziella ROGOLINO – Segreteria CGIL

ORE 19.00 ”OLTRE I CONFINI, LE POLITICHE PER IL NORD OVEST ”

Mimmo CARRETTA – Segretario PD Torino, Pietro BUSSOLATI – Segretario PD Milano, Pietro PANDOLFO – Segretario PD Genova, Sara TIMPANO – Segretaria PD Valle d’Aosta. Modera Gabriele MOLINARI – Consigliere Regionale Piemonte

ORE 19.30 STAND S&D – (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “LO SCANDALO DI CAMBRIDGE ANALITYCA: ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA”

Mercedes BRESSO – Europarlamentare S&D. Introduce Matteo DE BERNARDI – Resp Università GD metropolitani Torino

ORE 21.00 ”SÌ ALL’EUROPA NO AI POPULISMI”

Mercedes BRESSO – Europarlamentare S&D, Piero FASSINO – Deputato. Modera Ludovica CIORIA – Segretaria GD Piemonte

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE

ORE 17.00 “PROMOZIONE DEI TERRITORI, CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE E DUREVOLE”

Luca DAL POZZOLO – Fondazione Fitzcarraldo, Lino MALARA – esperto in patrimonio culturale, LAURA POMPEO – Assessora Cultura Moncalieri, Riccardo VITALE – Mibact Direttore del Castello di Racconigi

ORE 18.00 ”NON E’ UNA CITTÀ PER GIOVANI. TORINO E LA MALAMOVIDA”

Antonella PARIGI – Assessora alla Cultura e Turismo Regione Piemonte, Maria Grazia GRIPPO – Consigliera Comunale Torino, Noemi PETRACIN – Segretaria GD Torino. Modera Michele PAOLINO – giornalista

ORE 18 AREA STAND S&D IN DIRETTA SU RADIO FLASH (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “ IL SINDACATO AL TEMPO DEI POPULISMI ”

Elena CERETTO CASTIGLIANO – RSU CGIL Bizpal, Giorgia D’ERRICO – Coordinatrice Segreteria Nazionale CGIL, Michele GAIETTA – Segretario PD Vercelli, Anna PIRAS – RSU CGIL Italiaonline.

ORE 19.00 “ECONOMIA E SOCIETÀ. L’ITALIA NELL’EUROPA DELLA GLOBALIZZAZIONE. DISCUSSIONE TRATTA DAL LIBRO RIFORMISTI ”

Enrico MORANDO – già Sottosegretario all’Economia, Angelo PICHIERRI – professore Università Torino. Modera Alberto SALUZZO – Direzione PD Torino

ORE 21.00 ”LA NAZI-ITALIA: NEOFASCISMO E RAZZISMO NEL BEL PAESE ”

Gad LERNER – Giornalista, Paolo BERIZZI – Giornalista de la Repubblica e scrittore , Nino BOETI – Presidente Consiglio Regionale Piemonte, Maria Grazia SESTERO – Presidentessa ANPI Torino, Mimmo CARRETTA – Segretario PD Torino. Modera Andrea DOI – Direttore Nuova Società

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE

ORE 18.00 “CARA SCUOLA, DOVE STAI ANDANDO? – FORMAZIONE TRA GARANZIA DEL DIRITTO E QUALITÀ”

Gianna PENTENERO – Assessora Lavoro e Istruzione Regione Piemonte, Teresa OLIVIERI – Segreteria CISL Torino, Lorenza PATRIARCA – Dirigente scolastica, Elena PIASTRA – responsabile nazionale PD scuola, Magda Ferraris – Insegnante CIDI Torino, Elisa Trovò – Responsabile Regionale dei Genitori Democratici . Modera Susanna DE PALMA – Giornalista

ORE 18 AREA STAND S&D IN DIRETTA SU RADIO FLASH (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “DALL’AFRICA A TORINO: PROGETTI, COMUNITÀ E INTEGRAZIONE ”

Alice ARENA – Coordinatrice Circoscrizione 5 Torino, Arlande Fortune NDEMBOU – Progetto Survivor Squadra, Abdul Ganiyu ABUBAKAR – Comunità ghanese a Torino, Malik NIANG – Comunità senegalese a Torino

ORE 19.00 presentazione del libro di Gianni OLIVA “IL CASO MORO”

ne discutono con l’autore Gianfranco MORGANDO – Direttore Fondazione Donat Cattin, Laura POMPEO – Assessore Cultura Moncalieri

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “LO STATO DI DIRITTO IN EUROPA: UN APPROCCIO POLITICO”

Riccardo MOSCHETTI – Segretario GFE Torino, Stefano ROSSI – direttore Centro Einstein di studi internazionali

ORE 21.00 “MEDIA E POLITICA: NEMICI, AMICI O AMANTI?”

Francesco CANCELLATO – direttore de Linkiesta, Francesco NICODEMO – autore Disinformazia, Lorenzo PREGLIASCO – direttore YOUTREND, Daniele CINÀ – social media strategist. Modera Ludovica CIORIA – Segretaria GD Piemonte

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE

ORE 17.00 ”L’UNITÀ E IL RAPPORTO CON IL PCI”

Giancarlo QUAGLIOTTI, Lorenzo GIANOTTI, Sergio SOAVE. Modera Stefano MARENGO

ORE 18.00 “ IL GENITORE SOCIALE – TUTORE DI UN MINORE CHE ARRIVA DA LONTANO”

Anna Maria BALDELLI – procuratore Tribunale per i minori di Torino, Marina MERANA – dirigente settore minori comune di Torino, Daniela SIRONI – comunità di Sant’Egidio, Elena PIASTRA – responsabile nazionale PD scuola, Francesca BONOMO – Deputata. Modera Ermanno TORRE – Segreteria PD metropolitana

ORE 18 AREA STAND S&D IN DIRETTA SU RADIO FLASH (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “ CRESCERE DIGITALI. EDUCARE AL CAMBIAMENTO ”

Annalisa D’ERRICO – autrice del libro “Figli virtuali”, Gianluca GOBBI – Progetto Underadio, SAVE THE CHILDREN, Carla BERTUZZI – fondatrice Coderdojoupto, Elio BENVENUTI – Associazione Italiana Dislessia – sez. Torino

ORE 19.00 presentazione del libro di Carlo COTTARELLI “I SETTE PECCATI CAPITALI DELL’ECONOMIA ITALIANA”

ne discute con l’autore Alessandro DI PUMPO – Tesoriere GD Torino

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) presentazione del libro di Gioele URSO “LE COLPE DEL NERO”

ne parlano con l’autore Marco BOBBIO – giornalista, Max FERRERO – fotografo

ORE 21.00 “RIPENSARE IL PARTITO DEMOCRATICO: DA PARTITO DI GOVERNO A PARTITO DI OPPOSIZIONE”

Debora SERRACCHIANI – Deputata, Matteo RICHETTI – Senatore. Modera Chiara FOGLIETTA – Consigliera Comunale Torino

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

ORE 18.00 “PERIFERIE FISICHE E PERIFERIE SOCIALI – COME RIDURRE LE DISTANZE”

Cristopher CEPERNICH – Professore Università Torino, Ilda CURTI – Progettista Europea, Giancarlo BANCHIERI – Presidente Confesercenti Piemonte, Marco NOVELLO – Presidente Circoscrizione 5. Modera Paola BRAGANTINI

ORE 18 STAND S&D IN DIRETTA SU RADIO FLASH (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “ BARRIERA. RESPINGERE I PREGIUDIZI ”

Valentina CIAPPINA – Coordinatrice Circoscrizione 6 Torino, Samia MAKHLOUFI – autrice del libro “La figura femminile nella letteratura araba per l’infanzia”, Rosy TOGACI – Edicolarte, Lamine SAW – sindacalista CGIL

ORE 19.00 ”LA CASA: È UN DIRITTO DI TUTTI. MA È PROPRIO COSÌ? EMERGENZA ABITATIVA E LE POSSIBILI SOLUZIONI”

Antonella M. J. CENTOLA – avvocato civilista, Angelo FERRERO – Vice Sindaco Moncalieri, Alberto AVETTA – Presidente ANCI Piemonte, Pasquale CIFANI – Vicepresidente Cooperativa sociale Di Vittorio, Marcello MAZZÙ – Presidente ATC Piemonte centrale, Mary GAGLIARDI – Segretaria PD Torino 5. Modera Matteo Roselli – Giornalista de La Stampa

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “LE BUFALE SULL’UE: CONOSCERLE PER SMONTARLE”

Lorenzo BERTO – GFE Torino, Samuele GIATTI – GFE Torino. Modera Davide NEKOUMANESH – Resp Comunicazione GD metropolitani Torino

ORE 20.30 INCONTRO CON… Paolo GENTILONI

intervistato da Maurizio MOLINARI Direttore de La Stampa

VENERDÌ 7 SETTEMBRE

ORE 17.00 “PERSONE CON DISABILITA’: IL LIMITE CHE NON LIMITA”

Angelo CATANZARO, Alessandra BASAGLIA, Carlo BOCCAZZI VAROTTO, Angelo CASTROVILLI, Sergio MONTAGNA. Modera Alberto CASTELLARO – Giornalista

ORE 18.00 ”GOVERNANCE E RISORSE DELLA MONTAGNA PIEMONTESE”

Alberto VALMAGGIA – Assessore Sviluppo della Montagna Regione Piemonte, Marco BUSSONE – Presidente UNCEM, Antonio FERRENTINO – Consigliere regionale. Modera Simona DE CIERO – Collaboratrice Corriere Torino

ORE 18.00 presentazione del libro a cura di Marco MARAZZI e Luca CIARROTTA “INTERVISTA SULLA CINA”

ne discutono con l’autore Marco MARAZZI – avvocato e autore del libro, Iconsiglieri regionali PD Piemonte. Modera Aldo TORICHIARO – Forum Culturale Italia Cina

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “LA SFIDA EUROPEA DEL PROSSIMO ANNO”

Mercedes BRESSO – Europarlamentare S&D. Introduce Carlo GARRONE – Resp Enti Locali e tesseramento GD Piemonte

ORE 21.00 INCONTRO CON… Gianni CUPERLO

Intervistato da Michele RUGGIERO Giornalista TgR Piemonte

SABATO 8 SETTEMBRE

ORE 17.00 “L’UNITÀ E L’INFORMAZIONE TORINESE ”

Battista GARDONCINI – Giornalista RAI, Salvatore TROPEA – Giornalista de La Repubblica, Mario BERARDI – Giornalista, Giorgio LEVI – Presidente del Centro studi e ricerche Pestelli di Torino. Modera Alberto RICCADONNA – Giornalista de La Voce e Il Tempo

ORE 18.00 “DA EMBRACO A ITALIAONLINE PASSANDO DALLA LOTTA DEI DRIVER – QUALI LE POLITICHE ATTIVE PER RISPONDERE AI TEMPI DELLA DELOCALIZZAZIONE E DELLA GIG ECONOMY?”

Dario GALLINA – Presidente Unione Industriale Torino , Enrica VALFRÈ – Segretaria Generale CGIL Torino, Mimmo LO BIANCO – Segretario Generale CISL Torino, Gianni CORTESE – Segretario Generale UIL Piemonte, Chiara GRIBAUDO – Segreteria nazionale PD – Resp Lavoro e Professioni, Stefano LEPRI – Deputato. Modera Federico CALLEGARO – Giornalista de LA STAMPA.

ORE 19.00 presentazione del libro di Graziella FALCONI “IL FATTACCIO DI VIA DELLA MISSIONE”

ne discutono con l’autrice Magda NEGRI e Sergio SOAVE

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “LA MONTAGNA AL CENTRO DELL’EUROPA ”

Mercedes BRESSO – Europarlamentare S&D, Marco BUSSONE – Presidente UNCEM. Modera Luca Zecchi – Resp Enti Locali GD Metropolitani Torino

ORE 21.00 “UNA NUOVA AGENDA SOCIALE PER L’ITALIA DI DOMANI ”

Andrea ORLANDO – Deputato, Mauro SALIZZONI – chirurgo, Dario ODIFREDDI – Presidente Fondazione Arti e Mestieri-Segretario Nazionale Forma, Anna ROSSOMANDO – Vicepresidente Senato. Modera Umberto LA ROCCA – caporedattore Corriere Torino.

DOMENICA 9 SETTEMBRE

ORE 17.00 “CUBA E L’AMERICA LATINA, COSA STA SUCCEDENDO”

Umberto D’OTTAVIO – ex Parlamentare, Raul DELLA CECCA – Direttore de El Moncada, Giampiero LEO – vicepresidente del Comitato Diritti Umani Regione Piemonte. Modera Francesco BOUVET – Segretario Metropolitano GD Torino

ORE 18.00 presentazione del libro di Federica ANGELI “A MANO DISARMATA. CRONACA DI MILLESETTECENTO GIORNI SOTTO SCORTA”

Ne parlano con l’autrice Paolo BORROMETI – giornalista, Franco MIRABELLI – Senatore. Modera Roberto TRICARICO – Collaboratore Corriere Torino. Introduce Stefano ESPOSITO

ORE 19.00 INCONTRO CON… Maria Elena BOSCHI

ORE 21.00 SERATA MUSICALE

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE

ORE 18.00 “ LA MOBILITÀ NELL’AREA METROPOLITANA: LA VISIONE STRATEGICA DEVE ESSERE INTEGRATA E MULTIMODALE”

Claudio LUBATTI – Consigliere Comunale Torino, Fabrizio PUPPO – Sindaco di Settimo, Raffaele BIANCO – Assessore Viabilità Grugliasco, Silvano COSTANTINO – Assessore Trasporti e Viabilità Moncalieri, Massimo GASPARDO MORO – Assessore Mobilità Chieri, Federico FERRARA – Consigliere Comunale Ciriè, Emilio GAMNA – Consigliere Comunale Carmagnola, Numinato LICARI – PD San Mauro, Stefano RICCHIARDI – Consigliere Comunale Pinerolo. Modera Antonio GARRUTO – Vicesindaco di Collegno

ORE 18 STAND S&D IN DIRETTA SU RADIO FLASH (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “LE POLITICHE MIGRATORIE ”

Angelo SCOTTO – autore del libro “Emergenza permanente”, Hamilton SANTIÀ – Linkiesta, Karim METREF – Educatore giornalista e blogger

ORE 19.00 “L’IMPORTANZA DELLE RIQUALIFICAZIONI URBANISTICHE PER IL TERRITORIO E L’EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE”

Carlotta SALERNO, Luca DERI, Ernesto AUSILIO, Valentina CREMONINI, Paola PARMENTOLA, Amalia SANTIANGELI. Modera Giulia RICCI Corriere Torino.

ORE 21.00 “VIAGGIO NEL PAESE REALE: SALARIO MINIMO E NUOVE POVERTÀ, LE PROPOSTE DEL PD ”

Mauro LAUS – Senatore, Tommaso NANNICINI – Segreteria Nazionale PD, Teresa BELLANOVA – Segreteria Nazionale PD. Modera Maria Grazia GRIPPO – Consigliera Comunale Torino

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE

ORE 17.00 ”L’UNITÀ E LE DONNE GIORNALISTE”

Emanuela BANFO – Giornalista, Piera EGIDI – Giornalista, Magda NEGRI – Vicepresidentessa Vicaria PD Piemonte. Modera Elena CERETTO CASTIGLIANO – Dipartimento Organizzazione PD Torino.

ORE 18.00 ”LE UTILITIES E LA GOVERNANCE DELLO SVILUPPO LOCALE ”

Paolo ROMANO – Presidente SMAT, Paolo PEVERARO – Presidente IREN, Pier Paolo CARINI – CEO Gruppo EGEA, Sandro BARAGGIOLI – Presidente Confservizi Piemonte-Valle d’Aosta, Roberto RONCO – Direttore Ambiente e Territorio Regione Piemonte, Enzo LAVOLTA – Vicepresidente Consiglio Comunale Torino –Resp Innovazione e Ambiente PD Torino. Modera Filomena GRECO – Giornalista de Il Sole 24 Ore

ORE 18 STAND S&D IN DIRETTA SU RADIO FLASH (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “FACCIA A FACCIA CON L’INNOVAZIONE”

Fabio MALAGNINO – Giornalista, Marco ZAPPALORTO – Direttore esecutivo Nesta Italia, Lorenzo BENUSSI – Chief Innovation Officer Fondazione per la scuola Compagnia di San Paolo, Barbara D’AMICO – Fondatrice Viz&Chips

ORE 19.00 presentazione del libro di Francesco CUNDARI “DEJÀ VU”

ne discutono con l’autore Maurizio ROI – Presidente Associazione Left Wing, Chiara GRIBAUDO – Vice Presidente Gruppo PD Camera dei Deputati. Introduce Luca CASSIANI – Consigliere Regione Piemonte

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “TUTTI I NEMICI DELL’UE”

Fabio CASSANELLI – tesoriere Osare Europa e co-autore del podcast “Lo stato dell’Unione”. Introduce Federica SANNA – Resp Europa GD metropolitani Torino

ORE 21.00 “ QUALI PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER TORINO? ”

Stefano LO RUSSO – Capogruppo PD Comune di Torino, Dario GALLINA – Presidente Unione Industriale Torino, Vincenzo ILOTTE – Presidente Camera di Commercio di Torino, Giancarlo GONELLA – Presidente Legacoop, Licia MATTIOLI – Vice Presidente Confindustria. Modera Paolo GRISERI – Giornalista de La Repubblica

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE

ORE 18.00 “IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI NELLA GOVERNANCE DEI TERRITORI: TRA INVESTIMENTI, SERVIZI E PROGRAMMAZIONE ”

Matteo RICCI – Responsabile nazionale PD Enti Locali, Aldo RESCHIGNA – Vicepresidente Regione Piemonte, Alberto AVETTA – Presidente ANCI Piemonte, Elvio ROSTAGNO – Consigliere Regionale Piemonte, Monica CANALIS – Consigliera Comunale Torino. Claudio CERRATO – Presidente Circoscrizione 4. Modera Raffaele GALLO – Resp Enti Locali PD Torino

ORE 18 STAND S&D IN DIRETTA SU RADIO FLASH (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “CONSUMATORI EUROPEI. RIMBORSI AEREI, TELEFONIA E ALTRI PROBLEMI QUOTIDIANI”

Andrea DI BENEDETTO – Avvocato Associazione Consumatori ADUCOM, Alessandra Quarta – Ricercatrice Università di Torino, Alessandro MOSTACCIO – Segretario Generale Movimento Consumatori

ORE 19.30 Presentazione del libro di Matteo RICCI “PRIMO, CITTADINO. PERCHE’ L’ITALIA PUO’ (RI)PARTIRE DAI SINDACI”

ne discute con l’autore Roberta MEO – Assemblea Nazionale PD

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “ I FONDI EUROPEI: UN’OCCASIONE PER IL TUO FUTURO”

Lorenzo MULLER – Progettista Europeo. Introduce Lorenzo MANUGUERRA – GD Torino

ORE 21.00 “ LA METROPOLITANA D’EUROPA – MOBILITÀ SOSTENIBILE, LAVORO E SVILUPPO ”

Paolo FOIETTA – Commissario Straordinario del Governo per la Torino Lione, Mario GROSSO – Politecnico di Torino, Paolo BALISTRERI – Confindustria Piemonte, Luciano LENOTTI – Osservatorio 21, Nadia CONTICELLI – Presidente Commissione Trasporti Regione Piemonte, Davide GARIGLIO – Commissione Trasporti Camera dei Deputati, Vincenzo BARREA – Capogruppo Città Metropolitana, Modera Oscar SERRA – Giornalista de Lo Spiffero

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

ORE 17.00 “L’UNITÀ: DALLA MARCIA DEI 40 MILA FIAT AL LENTO DECLINO”

Cesare DAMIANO – Già Segretario Fiom Piemonte, Giusi LA GANGA – Direzione PD Metropolitana, Michele RUGGIERO – Giornalista. Modera Luca ROLANDI – Giornalista

ORE 18.00 “LA SANITÀ PIEMONTESE – COME CONTINUARE A GARANTIRE UNIVERSALITÀ E QUALITÀ”

Antonio SAITTA – Assessore Sanità Regione Piemonte, Andrea APPIANO – Consigliere Regionale, Giulio FORNERO – Medico, Ottavio DAVINI – Direttore dipartimento diagnostica Città della Salute, Oscar BERTETTO – Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, Massimiliano SCIRETTI – Presidente Ordine Infermieri Torino. Modera Enrico ROMANETTO – Giornalista di Torino Cronaca

ORE 18 STAND S&D IN DIRETTA SU RADIO FLASH (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) POPULISMO SENZA POPOLO

Daniele VIOTTI – Parlamentare Europeo S&D, Silvia GROSSI – autrice del saggio “La strategia del gambero verde”, Jacopo SUPPO – Vicesindaco Condove, Mimmo CARRETTA – Segretario PD Metropolitano Torino

ORE 19.00 presentazione del libro di Simone TEDESCHI “IL PARTITO DEMOCRATICO: ORIGINE, ORGANIZZAZIONE, IDENTITÀ” ne parlano con l’autore vecchi e nuovi militanti. (Aperitivo Cittadino)

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “ IL FANTASMA DI BREXIT E L’OMBRA DI ITALEXIT”

Stefano SALUZZO – docente di Diritto dell’Unione Europea Università di Torino, Introduce Stefano CRAVERO – Resp. Lavoro GD metropolitani Torino

ORE 21.00 ”E ALLORA IL PD? ”

Maurizio MARTINA – Segretario Nazionale, Mimmo CARRETTA – Segretario Metropolitano. Modera Alessandro GALAVOTTI – Giornalista Responsabile ANSA Piemonte

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

ORE 17.00 “LA NUOVA VIA DELLA SETA LA PIÙ GRANDE INIZIATIVA EUROASIATICA DI TUTTI I TEMPI:SUBIRLA O VIVERLA DA PROTAGONISTI LA VIA DELLA SETA DELLA CONOSCENZA E DELLA SCIENZA”

Stefania STAFUTTI, Michele BONINO Delegati dei Rettori di Università e Politecnico per le relazioni con la Cina TRAFFICO MERCI SULL’ARCO ALPINO Giancarlo BERTALERO – Alpine Traffic Observatory Comunità Europea FUTURO E SVILUPPO PER EVITARE PARALISI E DECLINO Cristina MANARA – Confindustria Piemonte UNA GRANDE OPPORTUNITÀ Fabrizio PACE – Direttivo Osservatorio21. Modera Luciano LENOTTI – Presidente Osservatorio 21

ORE 18.00 ”LOTTA ALLA MAFIA, ABBIAMO GLI ANTICORPI? ABBIAMO IMPARATO A RICONOSCERE I COMPORTAMENTI A RISCHIO?”

Anna ROSSOMANDO – Vicepresidente Senato, Davide MATTIELLO – Benvenuti in Italia , Rocco SCIARRONE – Università di Torino, Giampaolo GRASSI – autore del libro “Commedianti”, modera Bernardo BASILICI MENINI – Giornalista de La Stampa

ORE 19.00 presentazione del libro di Rosanna Caraci “LA FAME DI BIANCANEVE”

Ne parlano con l’autrice Umberto D’OTTAVIO, Paola BERZANO

ORE 19.30 STAND S&D (Evento a cura del Gruppo S&D – Parlamento Europeo – Organizzati da Mercedes Bresso e Daniele Viotti) “LO SAPEVI CHE NOI EUROPEI… ”

Ludovica CIORIA – Segretaria GD Piemonte, Lorenzo PULIÈ REPETTO – Cons Circoscrizione IV. Modera Mattia ALIFFI – GD Torino

ORE 21.00 ”DIRITTI SOCIALI E DIRITTI CIVILI. IL VALORE AGGIUNTO E’ UN PERCORSO A DUE ”

Daniele VIOTTI – Europarlamentare S&D, Silvia FREGOLENT – Deputata, Laura BONONCINI – relazioni istituzionali Facebook Italia, Francesco CANCELLATO – direttore Linkiesta, modera Domenico CERABONA – Presidente Assemblea Metropolitana PD

SABATO 15 SETTEMBRE

ORE 17.00 presentazione del libro di Massimo MONTEBOVE e Antonella Marchisella “SIAMO DAVVERO SICURI?”

Dialogo sulla sicurezza reale e percepita.

Discussione con Marco MINNITI, ex Ministro degli interni.

Modera Sara COLLICELLI – Responsabile Area Libri Festa de L’Unità

ORE 18.00 “UNA SOCIETÀ PLURALE E SICURA, NELLA QUALE SONO GARANTITI UGUALI DIRITTI E UGUALI DOVERI ”

Brahim BAYA – Portavoce Comunità Islamica delle Alpi, Ilda CURTI – ex Assessore alle Politiche Giovanili, Integrazione Pari Opportunità del Comune di Torino, Walid DANNAWI – Associazione Culturale Islamica San Salvario, Andrea GIORGIS – Deputato, Mauro M. MARINO – Senatore, Marco MINNITI – ex Ministro dell’Interno. Modera Maria Teresa MARTINENGO – Giornalista de La Stampa.

ORE 21.00 ”IL RUOLO DELLA CULTURA NELLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ ”

Piero FASSINO – Deputato, Marco PONTI – Regista e sceneggiatore

Modera Antonella FRONTANI – Giornalista e scrittrice

DOMENICA 16 SETTEMBRE

ORE 17.00 ”LA DEMOCRAZIA PARITARIA NON ANCORA COMPIUTA IN PIEMONTE: QUALI PROSPETTIVE PER LE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI?”

Domenico RAVETTI – Capogruppo PD Consiglio Regionale Piemonte, Silvana ACCOSSATO – Consigliera Regionale, Monica CERUTTI – Assessora alle Pari Opportunità Regione Piemonte, Maria PEANO – Presidentessa Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte, Paola BERZANO – Vicepresidentessa Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte, Laura ONOFRI – Presidentessa senonoraquando? Torino. Modera Stefanella CAMPANA – giornalista, rappresentante CPO – FNSI e coordinatrice G.I.U.L.I.A. Piemonte

ORE 18.00 RIFLESSIONI SULLA CULTURA DOPO DUE ANNI DI “CURA” APPENDINO

Miriam MASSONE – Giornalista La Stampa, Ilaria DOTTA – Giornalista Corriere Torino ne discutono con Francesco CASCIANO – Sindaco di Collegno, Diego SARNO – assessore alla Cultura di Nichelino, Luca CASSIANI – Consigliere Regionale, Chiara FOGLIETTA – Consigliera Comunale Torino

ORE 19.00 presentazione progetto “EDUCAZIONE SENTIMENTALE E PENSIERO DIALOGANTE”

Gabriele MOLINARI – Consigliere Regionale, Paolo ERCOLANI – Professore Università di Urbino. Modera Sara COLLICELLI – Responsabile Area Libri Festa de L’Unità

ORE 19.00 INCONTRO CON… Sergio CHIAMPARINO – Presidente Regione Piemonte intervistato da Luca UBALDESCHI – Vicedirettore de La Stampa

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE

ORE 18 “UN NUOVO CENTROSINISTRA PER IL PIEMONTE DI DOMANI ”

Mimmo CARRETTA – Partito Democratico, Igor BONI – +Europa, Mario GIACCONE – Lista Monviso, Gianguido PASSONI – Progetto Torino, Mimmo PORTAS – Moderati, Marco GRIMALDI – LeU. Modera Daniele VALLE – Coordinatore Segreteria PD Torino

