Per ora è solo un’indiscrezione, ma a breve potrebbe arrivare la conferma, con un video: nella modalità “Il viaggio”, di Fifa 19, Alex Hunter potrebbe giocare nella Juventus, insieme a Cristiano Ronaldo.

Infatti era prevista la possibilità che Hunter terminasse la serie “The Journey” giocando in Champions League con il Real Madrid. Il traguardo del suo viaggio incominciato due edizioni fa di Fifa, il videogioco di calcio della EA SPORTS.

Avevamo lasciato il nostro calciatore mentre riceveva una telefonata che lo avrebbe portato in Spagna. Invece il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus oltre che ha creare problemi, già risolti per la copertina, ha scombussolato i piani per quanto riguarda questa modalità.

Visto che il testimonal di Fifa 19 è ancora CR7 e che alla fine, come ormai era prevedibile, l’intenzione era di far giocare insieme Hunter con il campione portoghese, ecco che si apre alla possibilità che questo avvenga, ma a Torino e nella Juventus.

Per quanto riguarda l’uscita della demo di Fifa 19 ci sarebbe un ritardo: comunque è prevista entro il 18 settembre, solo dieci giorni prima del Day one, il 28 settembre.

Sono molte le novità attese per Fifa 19: su tutte la Champions League e Europa League.

Le squadre giocabili nella versione prova dovrebbero essere Tottenham, Manchester United e City, Bayern Monaco, PSG, Atletico Madrid e Real Madrid, Borussia Dortmund e Juventus, con l’esordio anche in Fifa 19 e non solo nella realtà di Ronaldo.