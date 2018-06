Nessun rumor, ma solo conferme per quanto riguarda il gioco più amato a mondo. Stiamo parlando di FIFA 19 dell’Ea Sports. La data d’uscita del nuovo capitolo della EA Sports è fissata per il 28 settembre, ma è già un boom di prenotazioni.

Attesa molto, anche se mancano troppi mesi, perché tra le novità più importante la presenza della UEFA Champions League. Dopo la scadenza dell’accordo con Konami, Electronic Arts ha infatti annunciato che con FIFA 19 sarà possibile disputare il torneo continentale più importante del mondo. Nel gioco saranno incluse anche la UEFA Europa League e la Supercoppa Europea.

Ancora presto per parlare delle licenze, ma pare che per quest’anno anche la Serie A e la Serie B sarà al completo. Non solo maglie ufficiali, ma anche i loghi televisivi. Curiosità sugli stadi: ci saranno tutti quelli italiani? Qualcuno parla anche della Serie Pro, la vecchia e cara serie C. Non sarebbe male incominciare la carriera partendo proprio da qui. Chissà.

Sulla copertina di FIFA 19 ci saranno sia Cristiano Ronaldo che Neymar, mentre per quanto riguarda a modalità “Il Viaggio” sarà possibile portare Alex Hunter a giocare in Champions League. E sarà l’ultimo capitolo per il campione che abbiamo fatto crescere in due edizioni di Fifa.

Champions League dicevamo: sarà il fiore all’occhiello di FIFA 19, con aggiornamenti settimanali (come già avviene per i campionati) insieme ad Ultimate Team.

Altre novità vanno a modificare i due momenti più importanti di un’azione, ovvero lo stop e il tiro. Gli sviluppatori promettono una maggiore fluidità nell’azione, con pochi tocchi un pallone alto potrà essere trattato in due maniere: o in tribuna o in rete dopo lo stop, dipende dal chi è il giocatore.

Ecco come Ea-Sports ci racconta FIFA 19:

EA SPORTS™ FIFA 19 offre un’esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo, grazie all’aggiunta della UEFA Champions League e a una serie di innovazioni alle dinamiche di gioco su PlayStation®4, Xbox One e PC, che garantiscono nuovi modi per controllare in ogni momento i vari aspetti di ciò che accade in campo.

Sistema Active touch

Questo nuovo sistema cambia il modo di ricevere e colpire la palla, garantisce un controllo migliore, migliora la fluidità dei movimenti, aumenta la creatività e la personalità dei giocatori. Grazie a nuovi strumenti come il tocco fintato, le conclusioni al volo dopo esserti alzato la palla, o le animazioni specifiche per le abilità come lo stop di Neymar, i tocchi di prima sono ulteriormente migliorati permettendoti di essere sempre un tocco avanti al tuo avversario e creare occasioni da gol.

Tattiche dinamiche

Il sistema di tattiche rivisto consente di scegliere tra diversi approcci tattici, garantendo una personalizzazione ancora più profonda prima della partita e nuove opzioni per apportare modifiche durante il match. Ogni approccio tattico unisce moduli, mentalità e stili di gioco offensivi e difensivi, consentendoti di personalizzare facilmente il tuo assetto in qualsiasi situazione.

50/50 Battles

ULe reazioni dell’utente e gli attributi del giocatore determinano l’esito dei contrasti in campo. Ogni contrasto risulterà determinante per conquistare il possesso palla, grazie a una maggiore intelligenza e consapevolezza degli spazi da parte dei compagni di squadra.

Finalizzazione a tempo

Ora è l’utente a determinare la precisione dell’impatto con il pallone, grazie al sistema della finalizzazione a tempo hai un nuovo livello di controllo su ogni tiro. Puoi attivare la finalizzazione a tempo premendo due volte il comando per il “tiro” quando tenti la conclusione. La precisione e il tempismo con cui viene premuto il comando per la seconda volta determina l’impatto con la palla. I tiri effettuati con un tempismo perfetto risulteranno più precisi e potenti, mentre quelli con un tempismo scarso avranno più possibilità di mancare il bersaglio. Sia che si tratti di una conclusione da fuori area, un colpo di testa di precisione o un tocco rapido, la finalizzazione a tempo garantisce un livello di controllo maggiore in FIFA 19.

Tecnologia di animazione Real Player

Il rivoluzionario sistema di animazioni che ha dotato i giocatori di personalità e aumentato la fedeltà nei movimenti in EA SPORTS FIFA, fa il suo ritorno in maniera ancora più estesa. Le animazioni migliorate per la protezione tattica della palla, l’assorbimento degli impatti e i contrasti fisici introducono movimenti realistici per i giocatori, portando la loro reattività e personalità a nuovi livelli.

Fifa 19 sarà presente anche per Nintendo Switch, la console di Nintendo, su PlayStation 4 e Xbox One.

Come detto uscirà il 28 settembre su Pc, Xbox One, PS4 e Switch.

Ora godiamoci il filmato.