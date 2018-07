Nelle tappe di avvicinamento al 28 settembre, data di uscita di Fifa 19, un giorno importante era il 24 luglio. Infatti, da ieri i player già in possesso di una copia del gioco hanno potuto rompere il silenzio e rendere pubbliche le loro recensioni.

Ed ecco quindi le opinioni e tutte le novità della versione 19:

Per prima cosa i giocatori potranno servirsi del tiro di precisione: mentre fino all’anno scorso tenendo premuto il tasto del tiro si decideva la potenza ora se quando la palla tocca il piede del giocatore lo si preme una seconda volta si può ottenere un tiro superpreciso e difficile da parare. Una luce rossa o verde segnalerà se il tiro è fatto correttamente o no. Diventare bravi nell’utilizzare questa opzione di gioco può dare un contributo decisivo per vincere le partite.

Piace e risolve un problema segnalato da molti nell’edizione 18 il cosiddetto 50/50 che rivoluziona il modo di rubare la palla fino all’anno scorso poco convincente: con Fifa 19 si terrà conto di collisioni e rimpalli, rendendo la sfida con l’avversario più avvincente.

Buone notizie per gli appassionati di tattiche perchè da quest’anno le strategie di gioco sono molto più convincenti. Non solo il fuorigioco, si potrà anche scegliere se avere atteggiamento offensivo o difensivo, regolare il pressing e il tiki taka e l’accelerazione in attacco. E le tattiche potranno essere cambiate nel corso della partita.

Infine il sistema dell’Active Touch permette di alzare la palla e palleggiare in aria per scavalcare l’avversario o prepararsi per il tiro. Niente presenza invece della Var: la novità della moviola in campo per ora non verrà utilizzata nel game.

Chi l’ha provato riferisce di un ritmo generale più lento e di corse e tiri ad effetto meno determinanti rispetto all’anno scorso, ma più accattivante per l’uso del 50/50 e delle tecniche.

Invece per quanto riguarda Cristiano Ronaldo non è ancora stato possibile testarlo con la maglia della Juventus, ma i produttori della Ea Sports hanno spiegato di essere al lavoro per le modifiche, ma il team è preparato ai cambi di casacca e agli sconvolgimenti del calciomercato. Il lavoro dunque sarà capillare, controllando ogni segmento di gioco che include Ronaldo e verificando loghi, maglie, assets. Tuttavia assicurano: nessun ritardo, Fifa 19 uscirà regolarmente il 28 settembre.

