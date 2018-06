Arrivano altre conferme su FIFA 19. La data d’uscita del nuovo capitolo della EA Sports è fissata per il 28 settembre.

Tra le novità più importante la presenza della UEFA Champions League. Dopo la scadenza dell’accordo con Konami, Electronic Arts ha annunciato che con FIFA 19 sarà possibile disputare il torneo continentale più importante del mondo. Nel gioco saranno incluse anche la UEFA Europa League e la Supercoppa Europea.

Il nuovo titolo di EA Sports non sarà disponibile esclusivamente per le console di ultima generazione: PlayStation 4, Xbox One e Pc, Switch, ma anche per Xbox 360 e Playstation 3.

Sulla copertina di FIFA 19 ci saranno sia Cristiano Ronaldo che Neymar.

Ci sarà la modalità “Il Viaggio” con Alex Hunter che giocherà in Champions League.