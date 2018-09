Mancano quindici giorni all’uscita di FIFA 19 ed è caccia all’offerta migliore per avere l’amatissimo videogioco. I veri appassionati, ed abituati a passare i mesi estivi in cerca dell’occasione, stanno facendo di tutto per avere una copia del game di EA SPORTS il 28 settembre tra le mani e al prezzo migliore.

Oltre al preordine su Amazon e la prenotazione nei negozi di videogiochi o di elettronica, ora anche Privalia offre la possibilità di prenotare il gioco prima della data di uscita a prezzi convenienti.

L’outlet online numero uno in Italia ha lanciato la campagna di preordine per FIFA 19, (la cui demo è uscita oggi 13 settembre) e altri videogiochi che arriveranno quest’autunno.

Attenzione però perché l’offerta è limitata: si avrà infatti tempo solo fino a sabato 16 settembre per acquistare la propria copia. E limitati sono anche il numero di Fifa 19 a disposizione per cui è meglio affrettarsi.

Vantaggioso di sicuro il prezzo che è 55,99 euro per Xbox One e Ps4, e 47,99 per Xbox 360, Ps3 e Pc. A cui vanno aggiunti in ogni caso 3,95 euro per le spese di spedizione, che è un risparmio di comunque circa dieci euro sul prezzo di listino.

Come detto però le copie sono limitate e conviene per questo non perdere tempo.

Anche perché il 28 settembre si avvicina sempre di più!