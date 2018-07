Alla notizia del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus gli appassionati di videogame avevano avuto un solo pensieri: che ne sarebbe stato di Fifa 19 dove l’attaccante portoghese campeggiava con la maglia del Real Madrid? Infondo la copertina era già stata diffusa e il materiale promozionale già preparato.

Ea Sports non ha avuto nessuna reazione immediata al colpo di mercato della Juve, ma dopo tanto silenzio ecco che è arrivato il nuovo trailer di Fifa 19 in cui Cr7 indossa la maglia bianconera.

E in concomitanza con la presentazione ufficiale ecco che Ea Sports posta il video del nuovo trailer sui suoi social network, in cui Ronaldo è affiancato dai nuovi compagni di squadra Emre Can, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Douglas Costa.

Che sia questo il preludio della nuova copertina? Solo il tempo potrà dirlo, intanto è partito il conto alla rovescia per il 24 luglio data in cui i fortunati reviewers che hanno già una copia del gioco in mano potranno sciogliere le riserve e pubblicare le prime recensione del game.