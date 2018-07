Non sarà faticoso il rientro dalle vacanze per gli amanti di Fifa. Infatti, la demo della versione di Fifa 19, in uscita il 28 settembre, sarà disponibile a partire dalla metà del mese.

EA Sports non ha ancora ufficializzato la data, ma con ogni probabilità sarà nella settimana tra l’11 e il 18 settembre. Circa due settimane prima dell’uscita del game e un po’ in ritardo rispetto agli scorsi anni.

D’altronde il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus ha scompigliato i piani di Ea Sports che è corsa ai ripari presentando settimana scorsa la nuova immagine di Cr7 con la maglia bianconera, ma che ancora non ha mostrato la nuova copertina aggiornata. E non solo. Di certo i programmatori stanno facendo in queste ore del lavoro straordinario per adeguare il gioco alle novità del calcio mercato.

Tornando alla demo secondo le indiscrezioni trapelate fino a questo momento sarebbero nove le squadre con cui si potrà giocare: Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Mancheste City, Bayern Monaco, Paris Saint Germani, Tottenham e Borussia Dormund.

Probabilmente già dalla demo sarà inoltre possibile provare la Champions League e la Europa League.

Intanto arrivano anche novità per quanto riguarda “The Journey”: l’ultima tappa del personagggio di fantasia Alex Hunter, che nell’edizione 2018 era sul punto di essere comprato dal Real Madrid per giocare con Ronaldo. Con ogni probabilità anche lui cambierà destinazione e finirà in Serie A e di sicuro completerà la sua avventura giocando la Champions League.