A quanto pare non è solo Cristiano Ronaldo ad avere già per le mani FIFA 19. CR7 ha infatti twittato una foto che lo ritrae con la copia numero uno del gioco a cui presta l’immagine.

Ma mentre manca solo una settimana alla fatidica data del 28 settembre quando il videogioco di EA SPORTS sarà ufficialmente sugli scaffali dei negozi qualche fortunato in questi giorni è riuscito a prenderne delle copie.

Insomma, la tanto inseguita rottura del day one ci sarebbe già stata. Ma meglio calmare gli entusiasmi: sembrerebbe che per il momento solo in Austria alcuni negozi abbiano già messo in vendita, con ben otto giorni di anticipo, il videogame di calcio più amato al mondo.

Per il momento in Italia tutto tace e ancora non arrivano notizie della rottura del day one. Tuttavia il countdown è partito e a partire da oggi si preannunciano giornate piene di novità. Infatti, da mercoledì 19 è possibile scaricare la web App di FIFA 19 per iniziare a costruire la propria squadra Fut.

Mentre giovedì 20 settembre sarà una data importante per chi ha prenotato la Ultimate Edition e la Champions Edition dal momento che potranno provare per dieci ore il gioco dal loro account EA Access/Origin Access in attesa di avere prima di tutti, il 25, la loro copia fisica.

Per tutti gli altri non resta che provare a cercare qualche negozio disponibile a vendere anticipatamente Fifa 19 o aspettare il 28 e intanto consolarsi con la super parata di star del trailer che EA SPORTS ha diffuso in queste ore.