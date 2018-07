L’estate, tempo di pensare a Fifa 19. Il videogioco di calcio più amato del pianeta si sta preparando al suo ritorno. La Ea Sports ha già annunciato che la nuova versione sarà disponibile dal 28 settembre. Ma come gli appassionati sanno sono i mesi precedenti a determinare non solo le vendite, svelando a poco a poco le caratteristiche e le novità del gioco, ma anche la possibilità di accaparrarsene una copia a un buon prezzo.

Come tutti gli anni l’edizione standard di Fifa 19 sarà sul mercato al costo di 69,99 euro per Playstatio 4 e Xbox One (un poco di più per Pc e Nintendo). Mentre le due versione Deluxe, ovvero quella Champions e quella Ultimate, oscillano tra gli 89,99 e i 99,99 euro.

Ma se ci si muove in anticipo è possibile risparmiare un po’. E così luglio può diventare il mese ideale per mettere le mani su Fifa 19. Attenzione però: l’uscita sarà sempre il 28 settembre, ma molti negozi e store online permettono di preordinare il gioco così da partire per le ferie sicuri che il 28 settembre lo si potrà ricevere a casa o ritirarlo tra gli scaffali.

Tra le offerte più convenienti continua a esserci quella di Amazon. Il colosso dell’e-commerce, come ormai da anni a questa parte, consente di preordinare il videogame con la formula del prezzo minimo garantito. Un’iniziativa molto conveniente perchè non solo si paga solo al momento della spedizione del gioco, ma anche perchè Amazon stabilisce che la cifra pagata sarà quella più bassa con cui Fifa 19 è stato messo in vendita dal giorno in cui lo si è prenotato. Ovvero, ad oggi il prezzo su Amazon è 49,99 per l’edizione standard per Ps4 e Xbox One: ciò significa che se lo si prenota in questo momento non lo si pagherà più di 49,99, mentre se dovesse abbassarsi ancora il costo lo si pagherà ancora di meno. Senza contare la comodità di riceverlo direttamente a casa il giorno dell’uscita.

Particolarmente interessante anche l’offerta di GameStop, valida fino al 1 agosto: Fifa 19 al costo di 29,99 dando indietro due videogames per Ps4 o XboxOne di quelli elencati al sito www.gamestop.it/verificavalidita

Ma le offerte per tutto il mese di luglio sono presenti anche nei grandi magazzini di Elettronic. Ad esempio Unieuro e Mediaword fanno la stessa offerta: prenotazione del game per 49,99 euro. Con spedizione gratuita per chi lo comprasse online. Il tutto entro il 31 luglio.

E non si esclude che nelle prossime settimane possano esserci altre sorprese. Ad esempio i supermercati Carrefour, che stanno vendendo a prezzi scontatissimi l’edizione 2018, potrebbero vare come gli anni scorsi e proporre in cambio dell’acquisto di Fifa dei buoni sconto per la spesa.