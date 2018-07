Trapelano altre news da Fifa 19, il gioco calcistico di EA Sports. Dopo aver acquisito i diritti per la Champions League, per Uefa Europa League ecco che si parla di Ultimate Team, ormai divenuto un vero e proprio gioco a parte della serie.

Non verranno rimossi i pacchetti di carte di FUT da Fifa 19, ma verrà resa visibile le probabilità di vittoria, così il giocatore potrà conoscere prima le proprie chance per ottenere una determinata carta quando si apre il pacchetto.

La news arriva direttamente dal vice presidente di EA Sports, Daryl Holt, che però non ha voluto rivelare le modalità in cui le probabilità saranno indicate.

Holt ha dichiarato Eurogamer.net: «Per quanto riguarda Ultimate Team, quando acquisti un pacchetto sai cosa stai per ricevere – ha spiegato – Sai di ottenere un certo numero di contenuti garantiti, e cominceremo a inserire avvisi che possano mostrare le esatte percentuali di cosa potreste ricevere. Questa cosa sarà presente in tutti i nostri titoli della line up “19”. In questo modo, potrete sapere quali chance avete di ottenere una carta X o una carta Y o Z».

Questo servirà ad evitare le polemiche scoppiate lo scorso anno, quando con Fifa 18 in molti hanno speso quantità di denaro per acquistare i pacchetti di carte.

Continua Holt: «Ti diamo un FIFA profondamente completo, un’esperienza davvero ricca. Ultimate Team è una modalità separata e puoi scegliere di non giocarla, o di giocarla non effettuando acquisti».

«La scelta è la chiave. Vogliamo essere sicuri di fornire una scelta ai giocatori in modo che possano scegliere di vivere il gioco come preferiscono, scegliere cosa e quanto acquistare. Quando parliamo di Ultimate Team, c’è un definito ammontare di scelte che i giocatori possono prendere e vogliamo che siano felici a riguardo, vogliamo che ricevano il valore che percepiscono giusto nei confronti del tempo e del denaro che hanno speso. Proprio questo differenzia Ultimate Team dalle controverse loot box di Battlefront», conclude il vicepresidente di EA Sports.