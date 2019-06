C’è tanta attesa per vedere la presentazione di FIFA 20, dalle 18 qui sotto in diretta, a EA PLAY. Intanto a quanto pare su questa edizione sarebbe prevista anche la modalità FIFA STREET. A parte le voci ci sono già certezze sul videogame fiore all’occhiello di EA SPORTS.

Ad esempio la data di uscita prevista per il 27 settembre oppure la copertina: questa volta dedicata a Neymar Jr. che su uno sfondo rosso festeggia con un balzo e indossando la maglietta della stagione 2019/20 del Paris Saint-Germain.

Ma come detto non ci resta che guardare il LIVE su www.nuovasocieta.it per vedere le prime immagini del gioco più atteso. Come ogni stagione.