Molte delle peculiarità e novità di Fifa 20 sono già state svelate, altri dettagli verranno mostrati nel corso dell’estate. Ma quello che è sicuro è che la nuova edizione del gioco di simulazione calcistica più amata arriverà sugli scaffali dei negozi il prossimo 27 settembre.

Dunque ancora tre mesi. Ma per ingannare l’attesa si può iniziare la caccia all’offerta migliore. Infatti, già la scorsa settimana Amazon aveva reso disponibile la prenotazione del gioco a un prezzo scontato di 49,99 euro per Xbox e Ps4 anziché 69,99. Ora anche GameStop fa la sua offerta.

Anche in questo caso lo sconto è vantaggioso. Rispetto a un prezzo iniziale di 70,98 è possibile acquistare la versione standard per Xbox e Ps4 a 49,98 euro. Ovviamente si tratta di sole prenotazioni, quindi si acquista ora la copia ma la si avrà consegnata a casa o pronta per il ritiro in negozio il giorno di uscita.

Ancora più conveniente è l’offerta per i soci di GameStop che possono pagare Fifa 20 solo 24,99 euro portando un gioco usato. Insomma, le offerte non mancano e di sicuro nelle prossime settimane ne arriveranno delle nuove.