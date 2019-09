Settembre come da tradizione è il mese dei videogiochi calcistici. Infatti, anche quest’anno al rientro dalla ferie si accendono le consolle con eFootball Pes 2020 che uscirà il 10 settembre e Fifa 20 sugli scaffali e online dal 27 settembre.

Ma se non si vuole aspettare tanto si può avere un assaggio dei games attraverso le versioni Demo. Quella di Pes è già uscita a fine luglio, mentre cresce l’attesa per quella di Fifa che sembrerebbe in arrivo il prossimo 12 settembre.

Il condizionale è d’obbligo perchè non è ancora arrivata una conferma ufficiale di Ea Sports, ma nelle ultime ore su Reddit è comparso un banner che farebbe pensare che tutto va in quella direzione. Un’immagine con lo sfondo rosso e il logo ufficiale di Fifa 20 in cui si annuncia che la Demo sarà disponibile gratuitamente da giovedì 12 settembre. Una data plausibile visto che è consuetudine della casa di giochi statunitense rilasciare la demo una quindicina di giorni prima dell’uscita di Fifa.

Per il resto il banner offre altre informazioni tra cui le squadre disponibili nella versione demo. Unica italiana presente la Roma, mentre sarà possibile giocare conLiverpool,Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG, Roma, Atlético Madrid, Club America, Los Angeles FC e Vissel Kobe. Inoltre ci sarà anche un piccolo assaggio della nuova modalità Volta.