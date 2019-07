Da qualche anno a questa parte parlare di Fifa vuol dire anche parlare di Ultimate Team. La modalità per creare la propria squadra piace moltissimo agli appassionati del game di Ea Sports e per rafforzare il proprio team è possibile acquistare dei punti attraverso veri e propri pacchetti messi in vendita da Amazon.

Il colosso dell’e-commerce ha anche annunciato quali saranno i costi di questi pacchetti e i loro tagli. Eccoli qui:

500 Punti – 4.99€

750 Punti – 7.49€

1.050 Punti – 9.99€

1.600 Punti – 14.99€

2.200 Punti – 19.99€

4.600 Punti – 39.99€

12.000 Punti – 99.99€

Ma come funzionano i Fifa Points?

Una volta acquistato il pacchetto desiderato su Amazon verrà generato un codice generale che all’uscita di Fifa 20 il 27 settembre potrà essere utilizzato per giocare. Attenzione perchè i codici sono specifici e diversi per ogni piattaforma (Ps4, Xbob One o Pc) per cui attenzione al momento dell’acquisto!