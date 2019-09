L’uscita ufficiale è fissata per il 27 settembre, ma anche quest’anno è caccia a una copia di Fifa 20 prima del tempo. E a quanto pare il day one è già stato rotto, anche in Italia. Mentre il 24 settembre è la data fissata per l’uscita delle edizioni Champions e Ultimate Team c’è chi è già in possesso anche di una copia dell’edizione standard.

Le immagini che stanno girando in queste ore sui social mostrano gli scaffali di grandi catene di elettronica con già le copie esposte per la vendita. Mentre da Torino arriva la segnalazione che da Gamestop stanno inviando a chi ha prenotato una copia messaggini per avvisare che il gioco è già disponibile e basta passare in negozio per ritirarlo. E possiamo scommetterci che sono già passati in tanti!