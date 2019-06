Sabato la presentazione all’EA PLAY ha svelato alcune delle caratteristiche che avrà il nuovo FIFA 20 dando ufficialmente il via all’attesa per il game di calcio più famoso al mondo.

Mentre nelle prossime settimane verranno svelati altri particolari di sicuro c’è la data di uscita, fissata per venerdì 27 settembre.

E per chi non vuole aspettare fino a quel giorno per essere sicuro di avere una copia del gioco c’è già la possibilità di prenotarlo.

Come ogni anno infatti Amazon puntualissimo mette già a disposizione il preordini del gioco, con consegna garantita per la data di uscita.

Non solo. Prenotandolo su Amazon si potrà usufruire anche di un notevole sconto.

Già perché al momento il game costa 49,99 per Xbox One e Ps4 con un risparmio di ben 20 euro rispetto al prezzo di copertina e la garanzia di vedersi applicato il minor prezzo che da qui alla data di uscita potrà essere applicato.

Insomma, la caccia alla nuova stagione di FIFA è aperta e c’è da contarci che nelle prossime settimane anche le catene di negozi di elettronica proporranno le loro offerte.

Ecco i contenuti delle varie edizioni di FIFA 20 a prezzo pieno:

FIFA 20 Standard Edition (69.99 euro)

Fino a 3 pacchetti oro rari (1 a settimana per 3 settimane)

Scelta icona in prestito – Scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

FIFA 20 Champions Edition (89.99 euro)

Accesso anticipato di 3 giorni (dal 24 settembre)

Fino a 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane)

Scelta icona in prestito – Scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

FIFA 20 Ultimate Edition (99.99 euro)

Accesso anticipato di 3 giorni (dal 24 settembre)

Fino a 24 pacchetti oro rari (2 a settimana per 12 settimane)

Scelta icona in prestito – Scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

Oggetto Giocatore da tenere d’occhio di FUT 20 non scambiabile