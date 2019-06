Mentre si attende domani per la conferenza in cui Ea Sports darà le prime anticipazioni su Fifa 20 ci sono già alcune certezze. La prima è la data di uscita del videogioco. Come sempre in autunno, come sempre a settembre, il 27 per l’esattezza. Almeno stando alle indiscrezione della catena di rivenditori Game Stop.

Mentre un’altra indiscrezione riguarda la copertina. Questa volta dedicata a Neymar Jr. che su uno sfondo rosso festeggia con un balzo e indossando la maglietta della stagione 2019/20 del Paris Saint-Germain.

Come detto per il resto si dovrà attendere l’8 giugno, alle ore 18 italiane, per l’EA Play 2019, la conferenza in cui saranno date un bel po’ di informazioni sulla nuova edizione del game di simulazione calcistica campione di vendite. Per ora quello che si sa è che il gameplay dovrebbe vedere una intelligenza artificiale in grado di migliorare la gestione difensiva. Così come un più apprezzabile gioco dell’uno contro uno e novità nel cambio dei giocatori.