Neanche il tempo di dichiarare concluse le stagioni della maggior parte dei campionati di calcio, che si pensa alla prossima anche in chiave games.

È il caso della saga targata EA Sports, FIFA. Dopo il successo dell’edizione 2019 ecco FIFA 20, in uscita in autunno, probabilmente a fine settembre, il 27, l’ultimo venerdì del mese come accaduto con FIFA 18 e FIFA 19, ma che sta facendo già parlando nei forum.

Dopo l’acquisizione dei diritti della Champions League nel 2019 quali saranno le novità?

Secondo voci FIFA 2020 potrebbe essere arricchita dal VAR.

Altra possibile novità il “meteo dinamico”, quindi il clima che cambia radicalmente durante la partita.

Durante il EA Play 2019, dal 7 al 9 giugno a Los Angeles, EA Sports potrebbe mostrerà qualche anteprima al pubblico e da li si potrà capire in quale direzione si andrà per FIFA 20.