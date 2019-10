Gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno cambiato e non poco le nostre vite. Molte delle azioni che compiamo quotidianamente (dall’invio di mail, foto e chat fino ai comandi vocali) fino a poco tempo fa non sarebbero stati possibili o avrebbero richiesto processi molto più lunghi.

Di sicuro l’innovazione semplifica le nostre attività nella vita di tutti i giorni, in quella privata come in quella lavorativa. Per esempio avete mai pensato a tutti i vantaggi di avere una firma elettronica?

CHE COSA E’ LA FIRMA ELETTRONICA?

La firma elettronica, a differenza di quella autografata, si basa su una procedura informatica che identifica univocamente il firmatario e permette di siglare in modo elettronico tutti i documenti, garantendo la piena validità e riconoscimento a livello giuridico.

Infatti la firma elettronica è regolamentata da direttive dell’Unione Europea attraverso rigide norme e certificazioni. In particolare esiste il regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) che fornisce la base normativa per i servizi di autenticazione elettronica negli stati membri. Senza contare che il regolamento sulla Privacy recentemente introdotto sottolinea l’importanza di passare quanto più possibile dal documento cartaceo a quello digitale e classifica al tradizionale firma grafometrica come meno sicura rispetto agli altri metodi di segnatura e identificazione.

VELOCITA’ E PRATICITA’

Avere la firma elettronica è anche un ottimo modo per velocizzare e rendere più pratico il proprio business. Già, perchè basterà un piccolo sforzo per poter firmare e archiviare digitalmente tutti i documenti risparmiando in tempo e fatica: immaginate per ogni contratto doverne firmare numerose copie a mano, e poi ciclostilarle in grossi archivi. Passando al supporto digitale si risparmia tempo, spazio e soldi, riducendo notevolmente i costi per i materiali e l’ingombro di un tradizionale archivio cartaceo. Senza contare che un’azienda può dotare i diversi dipendenti ciascuno della propria firma elettronica e facilitare così lo svolgimento di centinaia di pratiche.

COME AVERE LA PROPRIA FIRMA ELETTRONICA

Non solo è facile da usare, ma la firma elettronica è anche facile da ottenere. Esistono infatti siti specializzati come Yousign che offrono la possibilità di acquistare online la propria firma digitale in tutta la sicurezza visto che si tratta di un portale europeo che rispetta il regolamento eIDAS.

Il vantaggio di acquistare la firma elettronica da un sito specializzato è che si avrà tutta una serie di funzioni che rendono l’utilizzo ancora più semplice e vantaggioso. Si tratta infatti di software che funzionano su ogni tipo di dispositivo, e anche tramite app, e governabili con pochi passaggi. Basteranno pochi click per elaborare il documento, in formato word o Pdf, che poi attraverso una mail si sarà invitati a firmare. L’autenticazione delle firme avviene con un codice Sms e alla fine del processo il contratto viene archiviato e resta a disposizione. Molto utile per le aziende perchè così più dipendenti potranno firmare in contemporanea e disporre tutti dello stesso documento. Riducendo la carta, la fatica e garantendo la massima sicurezza.