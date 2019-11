La Fondazione Crt ha assegnato 600.000 euro a 59 eventi di musica, teatro e danza, in programma tra novembre e aprile 2020 in Piemonte e Valle d’Aosta. Il bando dedicato alle rassegne culturali e agli spettacoli dal vivo del territorio, Not&Sipari 2019, che favorisce la crescita delle produzioni sul territorio, e allo stesso tempo, garantisce il coinvolgimento dei giovani artisti nel circuito professionistico, ultimo elemento, ma non per imortanza è l’avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle manifestazioni e il senso di aggregazione tra le persone.

«La vivacità artistica e culturale è un forte collante per la comunità, oltre che un elemento di crescita, sviluppo e attrattività per il territorio» spiega il presidente di Fondazione Crt Giovanni Quaglia.

«Il bando Not&Sipari della Fondazione Crt» commenta il segretario generale della Fondazione Crt e presidente di Efc-European Foundation Centre, Massimo Lapucci «Guarda anche allo sviluppo di un approccio di tipo imprenditoriale tra gli operatori culturali, fondato sulla capacità organizzativa degli enti, la sostenibilità delle iniziative e il ritorno effettivo per il territorio, in linea con quanto accade nell’ambito della filantropia istituzionale europea».