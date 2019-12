La fondazione Crt ha incontrato la comunità che negli ultimi due anni ha partecipato agli Stati Generali voluti sul territorio e condivisi con Sindaci, rappresentanti delle Istituzioni e delle Fondazioni, opinion leader, protagonisti del mondo della cultura, delle Università, dell’economia, del terzo settore, del volontariato, della ricerca, dell’innovazione.

Vere e proprie antenne che hanno contribuito in modo essenziale a tracciare una road map dell’azione filantropica nel decennio 2020-2030, consolidando e aggiornando missione, visione e strategie. Un’operazione partita da Torino ed estesa a tutto il Piemonte, alla Valle d’Aosta e, più in generale, al Nord Ovest, con il coinvolgimento di 800 persone

Tecnologia, territorio, tessitura sociale con al centro la comunità saranno le priorità, le tre agende, emerse da questo intenso percorso di ascolto partecipato. Nella restituzione di quanto realizzato in questi due anni di incontri e sinergie, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia ha sottolineato anche la forte mole di investimenti in progetti sul territorio. Nel 2019 sono stati destinati 16,4 milioni in arte e cultura, 20,3 in welfare e volontariato, 16, 9 in ricerca, innovazione e formazione del capitale umano.

Oggi, alla base del piano strategico 2020-2030, ci sono il Network dei 5.000 Talenti, 2.000 nuovi cantieri per l’ambiente, operatori di comunità, cabina di regia per i fondi europei, Big Data e Intelligenza artificiale.

«Abbiamo avviato la fase di ascolto del territorio, delle istituzioni, dei rappresentanti del mondo economico, sociale, culturale e del volontariato che sono i nostri stakeholder» spiega il presidente di Fondazione Crt Giovanni Quaglia «Cercando di capire se il nostro posizionamento e le nostre prospettive di lavoro erano consone con le attese e le aspettative della realtà del Piemonte e Valle d’Aosta. La sintonia incontrata, è stata notevole perchè sensibile ai nostri mondi, espressione delle aggregazioni sociali e i corpi intermedi di cui tanto oggi si parla”. Aggiunge Quaglia: “Riformulando il nostro modo di essere in una prospettiva di futuro, abbiamo concretizzato dieci idee che sono riassuntive di tutta la nostra attività nei vari settori, aggiornata all’esigenza del momento e anche alle nuove esperienze».

Dieci punti ambiziosi: la creazione del “Network dei 5.000 Talenti”, per disseminare sul territorio un patrimonio di competenze finalizzato allo sviluppo, alla crescita della competitività e alla riattivazione dell’ascensore sociale; l’attivazione di una business community alle OGR e la contaminazione tra nuove tecnologie e creatività per la crescita di Torino in una dimensione internazionale. Ultimato il cantiere per la riqualificazione delle ex Officine dei treni, l’entrata a pieno regime delle OGR a inizio 2020 come attrattore di competenze, talenti, start up, imprese, capitali, consoliderà il posizionamento di Torino e del Piemonte sulla mappa globale dell’innovazione, in particolare con l’avvio del primo programma triennale di accelerazione in Europa dedicato alla smart mobility.

Compresi nei punti sono la formazione di esperti in tematiche territoriali, paesaggistico-ambientali e di comunità: operatori socio-economici-culturali-antropologici di “ricerca-azione” e di ispirazione olivettiana, per promuovere il patrimonio naturale, i beni artistici, le risorse agroalimentari, i servizi legati all’attrattività turistica, la qualità delle produzioni artigianali e imprenditoriali di nicchia o innovative. Il progetto per dotare di queste nuove figure professionali la Valle d’Aosta e i “tanti Piemonti”; il rafforzamento del volontariato organizzato, anche con l’apporto di risorse giovani tramite progetti di alternanza scuola-lavoro, sia nel sistema della Protezione Civile e del 118 per il soccorso di emergenza, sia in ambito sociale, culturale, ambientale.

No manca l’attenzione alla famiglia, con il sostegno alla genitorialità, attraverso la rinnovata veste della Fondazione Ulaop-CRT come laboratorio di idee, progetti e competenze per la fascia d’età da 0 a 6 anni.

Si guarda alla promozione di una leadership dei nuovi cittadini, attraverso l’individuazione di interlocutori sensibili e rappresentativi, per valorizzare le molteplici espressioni culturali presenti nella comunità giovanili e studentesche.

Ambiente, salute e benessere sono al centro, con l’apertura di 2.000 nuovi cantieri per l’ambiente e il territorio nei prossimi dieci anni; nuove “mappe” della salute, della sicurezza, della cultura, della mobilità con l’utilizzo dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale per il bene comune, per meglio identificare i bisogni della collettività, indirizzare in modo più mirato gli interventi e misurarne l’impatto con un portafoglio di indicatori più ampio e “umano” di quelli puramente finanziari.

Previsto nel “decalogo” creato dagli Stati generali la moltiplicazione della “potenza di fuoco” dell’ecosistema della filantropia, con l’integrazione di diversi strumenti operativi e, infine, una cabina di regia per intercettare i fondi europei, fondata su possibili partnership tra istituzioni, enti proponenti e Fondazioni, per generare maggiore impatto in termini di sviluppo locale, coesione sociale, miglioramento ambientale.

«Ci hanno chiesto di essere capaci a ritessere i rapporti e essere elementi di intermediazione visto che non ci sono più molte occasioni e opportunità di confronto di dialogo, di ascolto, e che stanno emergendo nuove leadership» commenta Quaglia «Elìte culturali, Università e Terzo settore si stanno affiancando a istituzioni che non sempre sono forti e robuste. In un epoca di disintermediazione abbiamo necessità di ricostruire un tessuto sociale».

Potranno i dieci punti dell’agenda di Fondazione Crt essere propedeutici a un nuovo modello Torino, dato l’affanno di quello sul quale si basa attualmente la città, ormai esaurito? Quaglia è cauto: «Noi cerchiamo di dare il nostro contributo e non intendiamo sostituirci a nessuno. Le istituzioni elettive devono dettare la linea, e indicare la strategia. Noi non siamo in grado e non vogliamo fare i registi, possiamo fare gli aiuto registi, essere al fianco e queste idee sono un contributo che crediamo possano essere utili per chi ha il compito di mettere insieme una prospettiva di futuro».