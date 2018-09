Forza Nuova Torino manifesterà contro il giornalista Paolo Berizzi che questa sera alle 21 sarà sul palco della Festa de L’Unità per un dibattito dal titolo “La Nazi-Italia: neofascismo e razzismo nel Bel Paese”, con Gad Lerner, il presidente del Consiglio Regione Piemonte Nino Boeti, il segretario metropolitano Pd Mimmo Carretta e la presidente Anpi Maria Grazia Sestero e moderato dal direttore di Nuova Società Andrea Doi.

«Alle 20.30 la federazione torinese di Forza Nuova sarà presente in piazza Bonghi angolo via Coppino per contestare il giornalista de La Repubblica Paolo Berizzi, autore del fantasy Nazi Italia, ospite con Gad Lerner alla Festa de L’Unità» annunciano da Forza Nuova dandosi appuntamento nel giardino a pochi metri dall’area della festa.

Non è la prima volta che i gruppi di estrema destra organizzano manifestazioni contro Berizzi, autore appunto di “Nazi Italia.Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista”. L’inviato di Repubblica infatti ha subito anche minacce e atti intimidatori ed è sotto tutela dal marzo 2017.

Come detto il dibattito avrà inizio alle 21 in corso Grosseto 183.