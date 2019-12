In mezzo ai giovani del Fridays For Future per ascoltarla. Ci sarà anche Chiara Appendino domani alle 15 in Piazza Castello per Greta Thunberg, emozionata come tanti studenti: «Siamo molto molto onorati di ospitarla nella nostra città, c’è grande emozione da parte di tutti e sicuramente sarò in piazza ad ascoltarla, seduta tra i ragazzi», annuncia la sindaca di Torino.

«Invito tutti a partecipare, le sue parole saranno certamente importanti – continua la prima cittadina – saremo tutti lì allo stesso modo, senza differenze tra istituzioni e altri, per ascoltarla».

«A quanto ho letto – dice Appendino – è stata colpita dalle immagini della Città, purtroppo una delle più inquinate. La sua presenza vuole forse essere un segnale di attenzione rispetto al fatto che città e territori come il nostro devono mettere molto di più al centro il tema dell’ambiente. Forse – conclude la sindaca – da parte sua è anche un richiamo, anzi io stessa mi metto in gioco rispetto alle nostre responsabilità».